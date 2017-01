Muere Bimba Bosé a los 41 años

Adiós a Bimba La cantante y modelo Bimba Bosé nos ha dejado esta mañana de 23 de enero a los 41 años en el hospital madrileño Ramón y Cajal. La sobrina de Miguel Bosé ha fallecido a causa de un cáncer que le fue detectado en el año 2014, contra el que llevaba luchando casi 3 años.



Siempre se mostró fuerte Lejos de deprimirse y darle alas a la enfermedad, Bosé decidió luchar y tenía grandes esperanzas puestas en su recuperación, pero finalmente no ha podido ser.



''Hablar de metástasis da más miedo que el cáncer'' Tan sólo hacía unos meses que nos confirmaba que tenía "metástasis en huesos, hígado y cerebro", y aunque no le tenía ningún miedo al cáncer, sí reconoció que "hablar de metástasis da más miedo que el cáncer".



No paró de trabajar hasta hace poco Bimba siempre trató de llevar su enfermedad con naturalidad y no paró de trabajar hasta el final entre tratamiento y tratamiento. Por la fuerza y el coraje con que contagiaba a los de su alrededor, recordamos su persona.



Nació como Eleonora Salvatore Nació el 1 de octubre de 1975 en Roma con el nombre de Eleonora Salvatore, hija de Lucía González Bosé y Alessandro Salvatore. Su madre es la más desconocida del clan Bosé-Dominguín ya que ha preferido manternerse alejada de los focos. Se casó en segundas nupcias con el actor Carlos Tristancho.



La hija más dicharachera de Luis Miguel Dominguín Su padre falleció en el año 2008 y Bimba le recordaba todos los días. Como en esta imagen que compartió en su cuenta de Instagram. Su madre es la segunda hija de Lucía Bosé y el desparecido Luis Miguel Dominguín. Tiene seis hermanos: Olfo, Alessandro, Francesca y Alfonso –fruto del primer matrimonio de su madre con el italiano Alessandro Salvatore– y Jara y Lucía, nacidos del segundo matrimonio con el actor Carlos Tristancho.



Tía orgullosa Bimba adoptó la palabra en italiano que significa "niña" para su nombre artístico, y el apellido de su abuela materna, Bosé, para completarlo. Lucía Bosé manenía una muy buena relación con su nieta y estaba muy orgullosa de ella en sus facetas como modelo, cantante, actriz y DJ.



Muy querida al otro lado del charco La vena artística le venía de familia, tanto en las pasarelas como en la música. Junto a su tío, Miguel Bosé, lanzó la canción 'Lobo' en 2007, convirtiéndose en un gran éxito. Tío y sobrina actuaron en la gala de los Grammy Latinos conquistando al público, una organización que en seguida publicó su pésame en las redes sociales en cuanto se supo la noticia: "La Academia Latina de la Grabación eleva sus oraciones por la partida de @bimbasecas y envía a sus hijos su afecto y respeto", escribían.



Dos hijas de un matrimonio que duró 7 años La Dj se casó en junio de 2006 con el músico Diego Postigo. Su relación duró hasta 2013 y fruto de ella nacieron sus dos hijas, Dora y June.



Loca por sus hijas Dora nació en 2004 y June, la pequeña, en 2011. Ambas han sido el apoyo de Bimba en estos momentos tan difíciles. La modelo no perdía ninguna ocasión para disfrutar de las pequeñas. Como en la imagen, disfrazadas en Halloween.



Amor de madre Sus hijas siempre estaban con ella incluso cuando estaba hospitalizada ya que llevaba sus nombres tatuados.



Siempre emprendedora Bimba es la musa y la cofundadora de la firma de su amigo David Delfín junto al fotógrafo Gorka Postigo. Ha desfilado con sus diseños en muchas ocasiones. Además, ha sido portada de revistas de moda tan importantes como 'Harper's Bazaar' o 'Vogue'.



Su gran pasión, la música No solo conocemos su faceta como modelo. Bimba también destacó como Dj. Su buen hacer en este ámbito le abrió las puertas de numerosos locales y festivales donde ha pinchado.



Triunfó con 'The Cabriolets' También destacó como cantante. Fue vocalista de 'The Cabriolets', grupo con el que recorrió gran parte de nuestra geografía.



Colaboró con sus amigos más íntimos Además de cantar con su tío, Bimba ha colaborado con otros artistas como Alaska y Mario Vaquerizo. En la imagen, los tres cantaron sobre la pasarela al final del desfile de su amigo David Delfín.



Hizo sus pinitos como actriz Quizá su faceta como actriz era la más desconocida. Ha trabajado en la película 'El cónsul de Sodoma' y también en el cortometraje 'Run a way'. En la imagen, junto a Julia de Castro en la obra de teatro 'Antipasti'.



Pasó por la tele con 'Levántate All Stars' El programa 'Levántate All Stars' contó con su participación como concursante, junto a su amiga Silvia Superstar.



El momento más emotivo En una de las galas, la hija mayor de Bimba, Dora, acudió al plató para cantar con ella y con Silvia, demostrando tener un talento innato para la música. Con tan solo 12 años pisó el escenario con fuerza e interpretó con gran dulzura 'No puedo vivir sin ti'.



la operación salió de lujo La modelo se enfrentó hace más de dos años, en el año 2014, a una de las experiencias más duras de su vida. La sobrina de Miguel Bosé fue diagnosticada entonces de un cáncer de mama. Cuando salió a luz la noticia, mandó un comunicado: "Tras recibir varias llamadas estos días por parte de algunos medios interesándose por mi estado de salud, me gustaría mandar este comunicado para agradeceros el interés y confirmar que hace pocos meses me detectaron un cáncer de mama en estadio inicial y el pasado Abril me practicaron una mastectomía en el seno izquierdo. La operación fue todo un éxito y ahora estoy recibiendo quimioterapia como tratamiento complementario. Afortunadamente me encuentro muy bien y cumpliendo con todos mis compromisos profesionales, como siempre. Un abrazo, Bimba Bosé".



Quiso concienciar a las mujeres La Dj protagonizó una portada en la que enseñaba su mastectomía, que no dejó indiferente a nadie. Ante la expectación, la modelo explicó que sencillamente era un trabajo que "ya estaba previsto" antes de serle detectado el cáncer de pecho, por lo que por eso siguió adelante. Para restar importancia a la imagen, la sobrina de Miguel Bosé señaló que "no es que muestre mi mastectomía, me muestro como soy porque ese es mi trabajo y siempre lo he hecho así. Son tolerantes con lo que la modelo tiene. Es lo que hay".



No paró de trabajar A la periodista Carmen Duerto, del diario La Razón, le confesaba que "tengo metástasis en huesos, hígado y cerebro".Unas declaraciones que contrastaban con su buen aspecto pero "me veis bien y pensáis que estoy curada, pero desde hace dos años tengo cáncer". Durante estos años, en su batalla contra el tumor, no descuidó sus compromisos profesionales en ningún momento.



Su chico, su mejor apoyo Bimba encontró en el modelo inglés Charlie Centa al hombre de su vida. A pesar de su diferencia de edad, la pareja llevaba feliz desde 2013. Charlie era el mejor apoyo de la Dj en estos duros momentos.



Prefirió alejarse del caos de la capital La modelo se instaló en Cádiz en las playas de Sotogrande en la última etapa de su vida. "Me he mudado a Cádiz junto a las niñas y Charlie porque Madrid no cumple las expectativas que necesito para vivir y porque aquella ciudad es menos tóxica", explicaba la artista.



Muy unida a David Delfín, aún más por su lucha conjunta contra el cáncer Su amigo, el diseñador David Delfín, también está pasando por una situación similar, pues lucha contra tres tumores en la cabeza. "El cáncer es una casualidad, todo estamos expuestos a los mismo. David tiene uno muy distinto al mío y se desarrollan por motivos variados", decía Bimba. Bimba contagiaba su positividad a sus amigos. Ambos sufren la misma enfermedad y estaban "juntos hasta todo". El cariño de su círculo de amigos cuando la noticia salió a la luz es algo que a Bimba no le extrañaba ya que "es adorable, le estamos demostrando nuestro amor incondicional".



Probó con varios tratamientos Bimba Bosé compartió con todos sus seguidores el tratamiento hiperbárico que recibió en una clínica especializada de Estepona. La terapia tiene una duración de entre 50 y 80 minutos y el paciente debe introducirse en una cápsula -donde respira oxígeno puro al 100%- sin maquillaje, sin aparatos electrónicos y solo con ropa de algodón que el propio centro facilita.



