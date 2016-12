Muere el cantante George Michael a los 53 años

La Policía aclaró a las puertas de la finca campestre del artista que "ha muerto en su casa en circunstancias no explicables, pero no sospechosas".

Una carrera repleta de éxitos

Entre sus canciones encontramos temas tan conocidos como ‘Wake Me Up Before Yo Go-Go’, ‘Careless Whisper’, ‘I Want Your Sex’, ‘Freedom! '90’, ‘Father Figure’ o ‘Jesus to a child’.