Nagore estalla contra Yera

Judith, a por todas

Todo parecía en orden en la final de Yera Fontes hasta que ha aparecido una de sus expretendientas, Judith.

Muy enfadada y queriendo desenmascarar a Yera ha contado una confidencia: "Vengo aquí porque creo que estás mintiendo y que no te gusta ninguna de tus pretendientas. Igual te gustan otras cosas, no lo sé ya... Me parece muy raro que te pongas a llorar por una ex así de la nada...Igual ocultas algo. He llegado a la conclusión de que quieres alargar el trono"

"A mí me ha llegado una información... te gustan los chicos. No tengo pruebas, pero me ha llegado que eres bisexual y me lo creo después de ver el comportamiento que estas teniendo", ha dicho dejando al todo el plató atónito.