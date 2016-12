Nagore Robles recicla el tatuaje que se hizo con Sofía Cristo: "Tengo una S y una N, pero me sirve"

Ya lució el tatuaje

Nagore ya enseñó en su día el tatuaje que tiene en la nuca con las iniciales, y es que no hay nada como pensar que una relación va a durar toda la vida para que luego no cuaje... "Estoy más sensible y hay ciertos temas que me tocan. Hace ocho meses que lo dejé con Sofía y yo no lo dejé porque quise. Me desenamoré a patadas de Sofía Cristo. A día de hoy estoy intentando luchar contra eso. Me encantaría decir estoy enamorada. He conocido a personas maravillosas. Me encantaría rehacer mi vida y a día de hoy no puedo", reveló en 'Sálvame Deluxe' en 2013, unas palabras que quedan ya antiguas porque al final ¡sí ha podido!