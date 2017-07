Nagore se desnuda por dentro y por fuera en Instagram

QMD!07/07/2017

Nagore. Foto de Instagram

Nagore Robles se encuentra en uno de los instantes más felices de su vida. Al éxito laboral que está teniendo como colaboradora de 'Supervivientes', hay que sumarle el bonito momento que está viviendo con su pareja, la presentadora Sandra Barneda.

Muy filosófica, Nagore ha publicado una fotografía en su Instagram con un texto lleno de reflexiones: "​Cuántas formas, caretas, fantasmas, pasados, miedos, expectativas, apegos, presentes, heridas, dragones, nostalgias, pieles, futuros, funciones, huidas... he sido tantas cosas y tan pocas eran mías...", comentaba la asesora del amor en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

"Llevo tiempo queriendo quitarme todo lo que he ido recogiendo en el camino y no era mío; o ya no me pertenece.Esa dependencia a ser otr@ que esperan de ti, a sentirte egoísta si no das lo que desean y a veces exigen... a vivir perdid@ porque no sabes que puerta elegir y por miedo, sigues patrones para no decepcionarles y decepcionarte.¿Qué eras, qué estás siendo y qué quieres ser?Cuánto cuesta ser un@ mism@ Desde hace tiempo empecé un duro camino, desnudarme.¿Os cuesta tanto como a mí?​", añadía.

Nagore nunca deja de sorprendernos, sobre todo por su capacidad de ser tan directa -ya sea verbalmente o no-. En esta ocasión, ha querido llevar a cabo eso que según ella llevaba tiempo queriendo hacer, haciendo un desnudo integral, tanto por dentro como por fuera.