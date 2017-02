Naím Thomas, ¿dispuesto a demandar a Alejandro Abad?

Naím tira la piedra... y no esconde la mano El extriunfito Naím Thomas fue uno de los invitados de excecpción a la première de '50 sombras más oscuras', y desde allí nos contó buenas nuevas sobre su "trifulca" abierta con el productor musical Alejandro Abad, al que podría estar pensando ¡en llevar a juicio! A pesar de que no le sigue en GH VIP 5 porque, según él, 'no puede', es probable que a su salida de la Casa de Guadalix de la Sierra tenga un 'regalito' preparado, y es que el productor no ha parado de hablar dentro de la casa sobre la autoría del tema 'Mi música es tu voz'. Así lo dejó caer él: ¿Vas a tomar acciones legales contra él por las cosas que ha dicho de ti dentro de la casa?

No puedo hablar de eso. ¿Existen demandas?

Eso ya lo veréis, pero probablemente.



Se acuerda mucho de su hermana Intentando olvidar los asuntos judiciales, Naím tampoco pudo olvidarse de su hermana emilia (51), fallecida el pasado mes de septiembre a causa de un ictus poco antes de la boda del cantante con su actual mujer, la colombiana Dahianha, cuyos papeles de residencia estaban a punto de expirar, por lo que no pudieron posponer la boda como les hubiera gustado. Es por ello que su enlace no fue como ellos tenían pensado, y tan sólo sus padres y el hermano de ella junto a su hijo.



Tiempos muy duros Todavía afectado por la pérdida, Naím habló de cómo se enfrenta a la ausencia de su hermana. "Cuando pierdes a alguien de tu familia, que encima viajó expresamente para asistir a mi boda… Fue un choque de muchas cosas. Mi mujer y mi hermana no se conocían, se conocieron el día antes de que ocurriera todo y fue todo un cruce de emociones", declaró. ¿Por eso has estado fuera todo este tiempo?

Sí, he estado en Canarias con mi familia. Pero ahora que todo está establecido y las cosas han pasado… puede ser el momento. Te acuerdas de cosas. Hay que ir poquito a poquito. Es una cosa que no superas, pero vives con ello.



Su mujer, siempre a su lado Mucho más animado, Naím quiso hablar de lo feliz que se siente en su matrimonio. ¿Has venido acompañado?

Sí, con mi esposa. Desde hace cuatro meses soy un hombre casado. ¿Cómo lo estás viviendo?

Genial, como cuando éramos novios, maravilloso. Es lo que tiene cuando encuentras el amor de tu vida. Te puedes pelear, pero el amor siempre es más fuerte que todo.



Quiere ser papá próximamente ¿Con ganas de ser papá?

Sí, me gustaría. Ya toca. Tienes pinta de ser un padrazo

Yo seré un padre troll para mi hijo, le trolearé todo el rato.



¿Fan del señor Grey? ¿Tienes un lado oscuro, como en la película?

Por supuesto. Me lo suelen decir mucho. ¿Cuál es?

Si te lo contara, tendría que matarte (risas). ¿Qué opinas de '50 sombras más oscuras'?

No vi la primera, pero me hicieron leer el libro para que pudiera opinar. Y no me desagradó, pero entiendo que a una mujer le pueda parecer interesante porque es más mental que física la historia.



