Natalia Ferviú tendrá su cita con Julián Contreras Jr.

QMD!17/02/2017

Julián Contreras Jr. no está dispuesto a darse por vencido. Cuando el hijo de Carmina Ordoñez pasó por la pasarela de ‘Cámbiame’ y se convirtió en la celebrity elegida para someterse al “cambio”, no cejó en su intento de conquistar a una de las estilistas del programa, Natalia Ferviú, con la que entabló una muy buena relación tanto delante como detrás de las cámaras.

Ambos acordaron que tendrían una cita más allá del programa, para conocerse mejor y ver qué pasaba. Sin embargo, los días han ido pasando y los jóvenes todavía no han tenido ese encuentro, situación que lamentaba Julián a través de su cuenta de Instagram.

“¡Por fin! Este es el gran cambio. Obra de la maravillosa e inigualable Natalia Ferviú, cuya cita… aún reclamo. Gracias por la magia”, afirmaba el hijo de ‘La Divina’ sobre una fotografía.

Cristina Rodríguez ha leído el mensaje en plató, haciéndole ver a su compañera que esa situación tenía que cambiar. Julián Contreras ha entrado en directo para hablar con la chica de sus sueños, subiendo los colores de Natalia. La joven se ha excusado diciendo que no tenía la manera de contactar con él, pero que eso no significaba que no quisiera tener la famosa cita.

“Tú y yo tenemos algo pendiente. El hecho de que no se lleve a cabo, yo no me lo sé explicar”, ha dicho Julián. Por su parte, Natalia se ha sincerado y ha confesado que le da un poco de miedo el hecho de que puedan pillarles los fotógrafos. “Me acojona un poco que seas tan popular, que vayamos a cenar y los paparazzis nos cojan”, ha remercado.

Sin embargo, se lo ha pensado mejor y al final ha confirmado que le apetece ir a cenar con él, pase lo que pase. “Sigo inmensamente agradecido por lo que hizo conmigo y por los momentos tan fascinantes que vivimos juntos”, ha dicho Julián, tras tenderle la mano y animarla a que tengan de una vez por todas la ansiada cita.