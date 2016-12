Natalia Verbeke: "Es el momento de engordar, tengo que aprovecharlo"

Natalia progresa adecuadamente Van a ser unas navidades muy felices, aunque la actriz y su novio, el jugador de rugby Marcos Poggi, aún deben esperar hasta finales de abril para ver la carita de su pequeña. Natalia Verbeke acudió al desayuno que organizó El Corte Inglés en el Hotel Villa Magna de Madrid para mostrar su decoración navideña. Allí, nos habló de cómo lleva su embarazo. En el desayuno organizado por El Corte Inglés, la actriz lució un vestido de Elogy y una cazadora de Síntesis.



Unas fiestas en familia Será una Navidad especial.

Sí, para toda la familia. ¿Cómo pasarás las Fiestas?

Como siempre, en mi casa, aunque cocinarán mi madre y la de Marcos, porque yo me tendré que presentar a Masterchef para que me enseñen. ¿La Navidad aquí es muy diferente a la de Argentina?

Allí es verano, pero siempre hemos comido lo mismo. De todas formas, tampoco las recuerdo mucho porque me vine muy pequeña.



''Es el momento de engordar'' ¿Cómo estás llevando el embarazo?

Muy bien. Hay veces que me tengo que tocar la tripa porque no me lo puedo creer. ¿Estás siguiendo alguna dieta especial?

No, porque me he dicho que si estoy embarazada es el momento de engordar. Tengo que aprovecharlo. Siempre me tengo que cuidar porque soy actriz.



Hará un parón en su carrera cuando dé a luz ¿Cuando des a luz vas a volver a trabajar pronto?

Me gustaría disfrutar un poco de la maternidad y estar con mi bebé. Quiero dar el pecho. ¿Tienes miedo al parto?

Quiero que sea un parto natural, por eso me estoy preparando en una clínica de fisioterapia, donde me preparan para que el parto sea lo menos traumático tanto para mí como para el bebé.



¿Se acabará llamando Violeta? ¿Va a ser niña?

Sí, pero el nombre todavía no lo sabemos. A mí me gusta Violeta, pero a Marcos no. ¿Te molestó que tu ex novio, Miguel Abellán, desvelara el sexo del bebé?

Me partí de risa. Nunca ha sido un secreto, mi círculo de amistades lo sabía. No le cayó ninguna bronca. Aunque la verdad es que al principio le llamamos y no nos cogió el teléfono. Pobrecillo.



Nada de bodas ¿Marcos tiene miedo al momento del parto?

Yo creo que estoy más cagada yo, que soy la que voy a parir. Marcos está encantado. Me cuida mucho siempre, pero ahora más todavía. Y encima hace cosas que para mí son muy especiales, como hablarle a la tripita. Eso a mí todavía no me sale. ¿Pensáis en boda?

¡No! La verdad es que es algo que a mí nunca me ha atraído. Realmente no hay más unión que un hijo.



Con todo por hacer ¿Esta nena que viene ha sido una sorpresa?

Era un deseo que teníamos. ¿Ya tienes cosas preparadas para la nena?

No tengo ni la habitación.



La niña ¡será madrileña! ¿Has cambiado mucho desde que estás embarazada?

¡No! Quizá estoy un poco celosa de mi perra, porque ella se ha puesto supercelosa y pasa de mí totalmente. Sólo quiere a Marcos. Yo creo que ella sabía antes que yo que estaba embarazada. ¿Nacerá en España?

Sí, en Madrid.



