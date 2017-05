Noelia López: “Habrá bautizo antes que boda”

Sin boda

Compartes fotos del pequeño en redes. Lo estás convirtiendo en un ‘it boy’, ¿te gustaría protagonizar una campaña con él?

No me importaría, ¡qué mejor compañero que mi hijo! Al principio tenía dudas de si mostrarlo en redes o si no. Y eso una mami no lo sabe hasta que no lo tiene. Al final pensé que cuanta más naturalidad, mejor.

Ya estás totalmente recuperada del embarazo, ¿cuáles han sido tus trucos?

Todo el mundo me dice que si he hecho dietas, pero en el postparto no es recomendable hacerlas, lo que hay que hacer es cuidarse mucho. Tampoco se puede hacer ejercicio hasta que el suelo pélvico no esté recuperado. Así que no he podido hacer nada. Han sido las noches de no dormir y de estrés, al principio, lo que me ha hecho volver a mi peso normal en diez días.

¿Para cuándo la boda con tu chico?

¿Boda? Ni idea ni planteamiento. Seguro que habrá bautizo antes que boda.