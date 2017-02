Noelia López y su increíble recuperación postparto

"Llevo dos semanas que ni me lo creo, porque ha sido un embarazo complicado… He necesitado muchas atenciones y mimos, porque lo he pasado mal", declaró.

Tania Llasera fue objeto de las críticas

Por su parte, Tania Llasera, tras el nacimiento de Pepe Bowie lamentó las innumerables críticas recibidas a través de las redes sociales por no ser capaz de bajar peso.

Siete semanas después del parto, la presentadora tuvo que salir al paso para afirmar: “Debo de ser la única famosa con tripa postparto… Me siento bien, me siento guapa y sexy incluso. ¿Qué más da la talla? La belleza no es 1 talla. Soy como soy y me quiero”.