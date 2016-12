Las novedades que se avecinan en MYHYV para 2017 ¡traen cola!

EL programa de citas 'MYHYV' va a empezar el año 2017 con cambios, y de los gordos. Después de que se anunciara la salida de Suso del show de Emma García, la organización estaría pensando en darle otra vuelta de tuerca al trono de cara al nuevo año , y es que los datos con los que cierran el 2016 no son para celebrar...

Hace unos días, Suso anunciaba que se retiraba del programa por "aburrimiento": "Yo no vengo aquí a maquillarme", dijo el chico, harto de que sus chicas no se tomaran en serio que él iba al programa buscando pareja . ¿Será que su fama de "obrero del amor" como "picaflor" le precede?

¿Aburrimiento... o malos datos de audiencia?

A pesar de que esa es la versión oficial, Ylenia se encargó de descubrir al mundo tuitero con una buena trifulca a través de dicha red social que la dirección del programa no estaría del todo contenta con los datos de audiencia cosechados por el ex gran hermano, ya que no ha conseguido enganchar al público como se esperaba después de firmar un contrato con una buena cifra. ¡Lástima!

Eso sí, el programa ya contaría con algún repuesto que ya conocemos...