Así se encontró el novio de George Michael al cantante muerto

Madonna ha reaccionado así a la muerte de George Michael en sus redes sociales. Con evidente dolor y enfado escribió: "¡Adiós amigo mío!… Otro gran artista nos deja… ¿Le pueden dar por c... al 2016 ahora?" . Pero ella no ha sido la única. Te mostramos los emotivos mensajes que los famosos han compartido en Internet lamentando la repentina muerte de George Michael , en la víspera de Navidad.

Así se despidió de George Michael... Anne Igartiburu

"Faith and Jesus to a Child... so many... descanse en paz", escribía la presentadora Anne Igartiburu.