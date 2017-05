Una nueva Rosa Benito vuelve ¡dando guerra!

Rosa Benito se recicla ¿Quién le iba a decir a Rosa Benito que tendría que pisar un plató poco menos de un año después de decir que dejaba la tele? Pues lo hizo, y por la puerta grande, el pasado 23 de abril, como defensora de Gloria Camila Ortega en Supervivientes. Está claro que esta es una nueva Rosa, porque desde su paso por Sálvame hasta ahora ¡parece que nos la han cambiado!



Unos días cargados de emoción Este fin de semana, sin embargo, tuvo que vivir un desolador episodio al tener que despedir a un gran amigo de toda la vida, el músico Pepín Oliver, al que quiso recordar con esta imagen junto a Rocío Jurado en uno de sus conciertos: "Hoy a las 5:15 se ha ido otro grande... Pepin Oliver, siempre estarás en nuestros corazones D.E.P.", escribía en un fin de semana cargado de emoción, ya que fue el mismo en el que se celebró el Día de Rocío Jurado, con un emotivo recuerdo ante la tumba de la artista en Chipiona incluido.



Muy presente entre los Ortega-Mohedano Precisamente en el cementerio de Chipiona estuvo Rosa, arropando a José Ortega Cano, que no pudo estar acompañado de sus hijos, Gloria Camila (por encontrarse en honduras participando en 'Supervivientes') y José Fernando (por sus últimos problemas con la Justicia). Tampoco fue Rocío Carrasco por su mala relación con la familia, ni Amador Mohedano, al que le fue imposible acudir. Sin embargo, familiares de la artista despejaron la duda: sigue siendo una buena amiga de la familia y la tratan como a una más.



Aprovechadno al máximo su nueva vida sin Sálvame Desde que salió de Sálvame, Rosa tenía claro que iba a aprovechar el tiempo libre en cuidarse, rodearse de su familia (sobre todo de su hija, Chayo, y su nieto) y de sus amigos, con los que no ha perdido el tiempo. Ya lo dijo poco antes de dejar su peusto de colaboradora en Sálvame: "Es un contrato en el que decides sí o no, en ningún momento se te está despidiendo. Tú decides continuar o irte, y prefiero decir que no a seguir así.No me interesa porque me deja pillada y tengo otras libertades".



Regreso por la puerta grande Eso sí, cuando menos se esperaba, Rosa Benito reaareció en televisión, lo que planteó muchas dudas, como por ejemplo ¿por qué ahora? Ella misma explicó que Gloria Camila quería que ella fuera su defensora en plató, ya que guardan muy buena relación, y a Rosa, como es lógico, le viene muy bien estar en los platós para volver a ganarse a la audiencia.



Volvió con polémica Sin embargo, y a pesar de que llegó en un estado zen absoluto, poco le duró: Nada más entrar por la puerta del plató, tuvo su primer encontronazo con Antonio David Flores, al que ni siquiera saludó: "Prefiero que no. Hemos venido a trabajar y ya está", dijo cuando Sandra Barneda les animó a darse dos besos. "Ella ha entrado y ha sido la que ha querido o no ha querido besar", replicó el ex guardia Civil. ¡Qué tensión!



Unidos contra Mariñas Aún así, si hay algo que une mucho, eso es el odio hacia un enemigo común, y ese le tocó ser a Jesús Mariñas, que después de soltar perlas como "Gloria Camila no es la hija que merecía Rocío Jurado, como José Fernando tampoco lo es", hizo que Rosa y Antonio David se pusieran de acuerdo para reprocharle que hablara de José Fernando cuando no estaba presenten ni concursando: "No es justo lo que estás diciendo. Hace un momento has hablado maravillas de ella y ahora, porque has visto este vídeo, es todo lo contrario… A ella le duele el doble todo lo que le hagan a su padre y a su hermano", dijo ella. "De la misma forma que se respeta a la familia de las Campos y se pide que no se hable de ellas porque María Teresa Campos no está aquí, José Fernando no está aquí, así que un punto en la boca", añadió Antonio David.



¿Acercamiento a la vista con Amador? Por otro lado, y aunque su ex Amador Mohedano ya tiene nueva pareja, Rosa Benito no descarta la posibilidad de tener un acercamiento con el padre de su hija. Atrás quedaron los revolcones en la playa hondureña de Supervivientes cuando Rosa participó (y ganó) en la edición de 2011, pero quién sabe si algún día volverán a disfrutar del buen rollito. ¡Por ella, desde luego, no falta la intención!



¿Por qué ahora?' Ahora, Rosa está volviendo poco a poco a la televisión, además de tener mucha mayor presencia en los medios. De hecho, hace unos meses se habló de una vuelta a la pequeña pantalla como una de las protagonistas de un programa de talento... ¿Lo conseguirá?



