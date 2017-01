Detienen a los ladrones que atacaron a Kim Kardashian en París

Tras vivir uno de los peores momentos de su vida, Kim declaró ante la policía que "uno de los ladrones me preguntó en inglés, con mucho acento francés dónde estaba mi sortija. Apuntaba el arma hacia mí y cogió la sortija. Llevaba guantes. Luego me preguntó dónde estaban las joyas y el dinero" , según señala 'Le journal de dimanche'.

Según explicó el portal 'TMZ', los 5 hombres, vestidos de policía, despertaron a Kim hacia las 2:30 de la madrugada. "Yo llevaba un albornoz sin nada debaja. Me tiraron sobre la cama. Me ataron y me pusieron cables y cinta adhesiva en las manos. Luego en la boca y en las piernas. Me llevaron al baño, en concreto a la bañera" , declaró Kim ante la policía.

El robo más sonado ha sido valorado en nueve millones de euros en objetos personales entre los que no solo había joyas, sino que también había ropa y dispositivos móviles. La información de los smartphones también tendría un valor incalculable.

'Pensaba que me iban a disparar'

Hace unos días, Kim no dudaba en contar en su reality 'Keeping up whit the Kardashian', muy afectada, que ese día temió por su vida.

"Pensaba que me iban a disparar por la espalda. No había forma de escapar. Me afecta mucho pensar en ello".