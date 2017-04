Núria Marín, de Cazamariposas: "Me da miedo casarme y gafarlo"

Nuria Marín está que no para, tanto en lo personal como en lo profesional. No le falta el trabajo en Cazamariposas , un programa que va ganando peso poco a poco, y además está feliz junto a su chico, JuanLu de Paolis. Y es precisamente por esa felicidad ¡por la que no quiere casarse! ¿Alguien la entiende? Ella misma no lo contó desde la Semana de la Moda de Novias de Barcelona...

''Me da miedo casarme y gafarlo y estropearlo''

Hace muchos años que tienes pareja, ¿no has pensado en casarte?

No me caso por dos motivos. Uno, que elegiría un vestido, me lo compararía y al día siguiente vería otro que me gustase más y me arrepentiría. Y el otro es que llevo tanto tiempo con mi novio y me va tan bien, que me da miedo casarme y gafarlo y estropearlo.