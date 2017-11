Nuria Roca: "Mi relación no es más abierta que la de quien crea que no la tiene"

¿Cómo te ha cambiado la vida ahora que ya no estás en TV3? Porque te habías instalado en Barcelona... Iba los domingos por la noche y volvía los jueves. Hemos hecho solamente seis ediciones, no nos ha dado tiempo a hacer nada más. Y agradecida porque se acabase...

No se arrepiente de nada

O sea que en vez de pasar por un momento duro, ha sido una liberación.

De duro no ha tenido nada. El proyecto no ha salido y tal cual estaba gestionado y planteado, ha sido frustrado. A mí me han hecho un favor. Si hubiese tenido que estar así hasta junio, me da un patatús.

¿Te arrepientes de algo?

No. ¡Jamás! La experiencia ha sido maravillosa pero otra cosa es que las circunstancias políticas no eran las idóneas. Si esto lo hubiéramos sabido antes, no lo hubiésemos puesto en marcha.