Olvido Hormigos, en EXCLUSIVA: "Yo soy la princesa del pueblo"

Se nota, se siente, la Esteban estaba presente Le va la fiesta. Por eso, Olvido Hormigos no dejó pasar la oportunidad de celebrar su 46 cumpleaños el pasado 16 de febrero. Sin embargo, este año hizo algo íntimo, nada de gente de la tele con los que apenas tiene relación: “Sólo he invitado a la gente que siempre está, a los más cercanos, entre los que considero a Toño y Lorena”, dice. En un día tan especial, Olvido no se olvidó de la Esteban…



Planazo junto a los suyos Olvido, ¿qué tal lo pasaste?

Pues muy bien, la verdad. Estuvimos cenando y después nos fuimos a tomar unas copas. A tu lado siempre está tu marido, Jesús…

Claro pero porque nosotros somos una familia como cualquier otra, lo único que entre Jesús y yo no hay sexo. Pero hacemos lo mismo que cualquier matrimonio: estamos en casa, salimos juntos, vamos de vacaciones juntos… Al principio podría extrañar, e incluso hablaron de montaje, pero eso no es verdad.



Aburrida del sexo Entonces, imagino que buscaréis pareja cada uno por vuestro lado…

Yo no porque estoy en otra etapa. Pasé una muy, muy loca, pero eso se acabó. Me llenan muchísimo mis hijos y ahora mismo no necesito sexo ni nada. Todo cansa. Con lo que tengo es suficiente. Por ahora no lo necesito.



''Jesús está muy pendiente de mí'' ¿Jesús no tiene esa espinita de reconquistarte?

Sí, imagino. Además, es muy detallista y está muy pendiente de mí, me ayuda muchísimo.



Regalitos, regalitos ¿Qué te regaló?

Un bolso precioso. ¿Nada de joyas?

Toño y Lorena me regalaron unos pendientes y un collar.



Súper unidos Ahora te llevas fenomenal con Toño y Lorena.

Sí, a Lorena la conocía menos, pero es encantadora. Además, por todo lo que le ha pasado a Toño, sé lo que han sufrido y eso todavía nos ha unido más.



La 'princess' Oye, ¿y quién te regaló esa corona de princesa?

Un amigo mío que es un cachondo. No sé si irá con una segunda lectura… La princesa del pueblo, de los Yébenes...



''(Belén) siempre actúa con mala fe'' Sí porque tú y Belén no sois muy amigas…

No, no. Hubo un momento en el que yo intenté que, al menos, no hubiera guerra, pero es imposible. Ella siempre actúa con mala fe.



No se cree nada ¿Te crees lo de su ruina?

No. Lo primero, porque ha ganado muchísimo dinero y no me creo que se lo haya gastado todo. Me da la impresión de que quiere dar pena por el juicio. De hecho, cuando salió en televisión dijo que no se preocupara nadie. Debió haber exagerado mucho en la entrevista y se dio cuenta de que eso no se lo cree nadie.



Convencidísima ¿Crees que Toño va ganar esta batalla?

Estoy totalmente convencida. Lo veo seguro y tranquilo y no estaría así si temiese algo.



Se fía al 100% de Toño ¿Nunca has dudado de él?

No, para nada. Además, él ha tenido muchísimos representados y ninguno cuenta lo que cuenta Belén. Y yo también he trabajado con él y siempre ha salido todo perfecto.



