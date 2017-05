Ortega Cano: "La llegada de un ser pequeño a la familia es algo muy bonito"

En familia José Ortega Cano no pasa por su mejor momento. Se lleva un disgusto tras otro con José Fernando. Ahora, el joven acaba de ser papá de una niña, tras convertirse en padre con Michu, de quien el joven tiene una orden de alejamiento. Pese a que 'Josefer', es uno de los principales quebraderos de cabeza del diestro. Ortega ha ido a visitar a su nieta. Además, no olvida nunca a Rocío Jurado. Por eso, no quiso perderse el homenaje a Rocío Jurado que se celebró en Chipiona unos días antes de que se cumplan once años de la muerte de 'La Más Grande'.



Faltaron sus hijos Ortega no estuvo esta vez con su hija Gloria Camila, ya que ella está en 'Supervivientes'. Con él estuvieron sus sus cuñados Gloria Mohedano y su marido José Antonio Rodríguez y su cuñada Rosa Benito. El que faltó al acto fue el hermano de Rocío Jurado, Amador Mohedano. Tampoco estuvo Rocío Carrasco.



Petición a Rocío En el XI Día Internacional de Rocío Jurado, la familia se reunió para celebrar una misa en su memoria que tuvo lugar en el cementerio de San José de la localidad gaditana de Chipiona, donde la artista nació y donde desacanan sus restos mortales. En estos difíciles momentos el diestro necesitaba más que nunca pedirle a Rocío que le ayude y que le dé fuerzas para que José Fernando encuentre el camino para poder salir de sus adicciones, en las que ha vuelto a recaer. Al término de la ceremonia religiosa, Ortega afirmó ante los medios que acudieron al acto que había ido "a pedirle a Rocío que me ayude, que me de fuerzas para ver si mi hijo encuentra el camino adecuado para poder salir".



Muy emocionado José, ¿se ha emocionado al escuchar la voz de Rocío, no? Sí, la voz de Rocío era inconmensurable, por mucho que pase el tiempo ella rompe moldes. Su voz la ha dejado bien puesta para la gente joven. Ausencias destacadas nuevamente como la de Rocío Carrasco y Amador Mohedano

Bueno no habrán podido. Yo he venido de Madrid y me voy esta tarde. Pero sinceramente en estos momentos me apetecía mucho venir. He venido a ver a Rocío y a compartir muchas cosas con ella. Y ¿en este momento porqué?

Porque necesito ayuda! Y ella más que nadie me puede ayudar para que José Fernando coja el carril adecuado. Ella está siempre muy cerca de la figura de Dios y de la Virgen, siempre fue muy cristiana, creyente y las personas que han sido así tienen que tener un lugar especial en el cielo y he venido a eso, a pedírselo a ella, a que me ayude. Ha nacido la hija de José Fernando

Bueno la llegada de un ser pequeño y encima familia es algo muy bonito. La ha conocido antes de regresar a Madrid

No son los momentos ni las formas como hemos deseado todos. Pero hay que ir lo antes que he podido.



Sin polémicas ¿Qué tiene que decir de todas las polémicas que hay en las relaciones de Rocío Carrasco con sus hijos?

Eso ya está ya más que hablado. No tengo más que opinar, ya lo dije en su momento. Pero su hija Gloria Camila ha dicho en el programa en el que participa que su hermana Rocío dejo de ser hermana hace mucho tiempo.

El tema del reality lleva intrínseco que tiene que hablar. ¿Está contento de la actuación de su hija?

Pues sí, estoy muy contento. Gloria Camila va a salir reforzada, es una experiencia que la va a fortalecer, le va dar sensatez y la vida es dura. Ella ha tenido unos padres que le han puesto todo en sus manos. Yo la anime a que lo hiciera y creo que hemos acertado.



Ortega, preocupado Gloria Mohedano también quiso contestar a las preguntas sobre su familia. Gloria, se ha convertido en tía abuela ¿Cómo lo valora?

Pues muy bien, que lo venga a una casa sea un hijo, un bebé lo más bonito, lo mejor. Pero José Ortega Cano está muy preocupado…

Está preocupado mi cuñado y toda la familia. No se está perdiendo tiempo por parte de la familia, su padre está muy encima y su familia en Madrid también.



Sin reencuentros ¿Cómo está viendo a Gloria Camila en ‘Supervivientes’?

La estoy viendo increíble, Gloria es fantástica, es generosa, familiar, muy transparente. Es guapísima y muy buena niña. Gloria ¿se encontrarán Amador y Rosa ahora que vuelven a coincidir los dos en Chipiona?

No creo que se produzca ningún encuentro. Lo que hay que hacer es vivir la vida con buen rollo y en buena armonía. La familia es antes que nada y tiempo al tiempo. ¿Cree que habrá reconciliación?

Y por qué no. A la familia no hay que negarle una reunión, pero eso no depende de mí. No depende de nosotros. De quien tenga que depender que lo intente.



Problemas de dinero ¿Qué piensas de tu hermano Amador que dicen que le sacaba el dinero a tu hermana por detrás?

Mi hermana era muy buena hermana, muy buena madre, tengo que agradecerle muchísimo a mi hermana y todo nos lo dio porque ella quiso. Mi hermana no era tonta, era buena. Ha demostrado ser muy inteligente. Lo que daba lo daba porque quería darlo, cuando ella consideraba que tenía que hacerlo, yo no he vivido jamás de mi hermana. A mí, mi hermana me dio Gloria bendita. Para lo bueno y en lo malo. Han llegado a decir que no estabais conforme con el testamento y que de ahí viene el mal rollo con Rocío Carrasco

Que hable Rocío Carrasco. Para nada yo estoy hablando de algo que no tiene nada que ver con el testamento.



