Se acabó el sueño del triunfo para Marina : la concursante 'del pelo rosa' dijo adiós a su paso por la Academia de OT 2017 , pero lo hizo por todo lo alto: tras su actuación con 'The voice within' -de Christina Aguilera-, que se quedó a medio gas, dio un momentazo poco visto en TVE...

El joven no acertó con su 'Rise like a phoenix' y dejó a más de uno con la boca abierta... y no precisamente por lo bien que lo hizo. Algún que otro gallo y problema vocal hicieron que acabara entre los 4 nominados, aunque finalmente sus profesores utilizaron su poder de salvación para sacarle del 'bottom 4'.

Ricky, a la palestra

El que no pudo remontar fue Ricky: el artista se vio nominado de forma oficial para esta semana tras una actuación algo insulsa junto a Nerea: una imitación a lo 'Dirty Dancing' con la canción 'The time of my life'. La poca conexión y un tema más que trillado fueron caldo de cultivo para la nominación.