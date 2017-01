Pamela Anderson, ¿eres tú?

La carta de Reneé

Incluso, la intérprete de 'Bridget Jones' publicó un comunicado donde defendía su derecho a operarse y no tener que dar explicaciones: "No es que le importe a nadie, pero decidí cambiar mi cara y operarme los ojos. Este hecho no es relevante para nadie, pero que la mera posibilidad fuera discutida por los periodistas serios y se convirtiera en tema de conversación generalizada es una desconcertante ilustración de la confusión entre noticias/entretenimiento y la fijación social por lo físico".