Paola Dominguín: ''A Bimba hay que dejarla marchar''

Paola Dominguín se sincera en 'Sábado Deluxe' La familia Dominguín-Bosé destaca por su sinceridad en cada una de sus entrevistas. Tras la muerte de Bimba Bosé, su hermano Olfo Bosé y su abuela, la actriz Lucía Bosé, han visitado 'Sábado Deluxe' para ofrecer su particular punto de vista sobre la tragedia, intentando siempre insuflar una nota de esperanza y positivismo. Ahora le toca el turno a Paola Dominguín. Aparte de hablar de las recientes muertes de su sobrina y del diseñador David Delfín, gran amigo de la familia, la hermana de Miguel Bosé también ha hablado del reciente susto que sufrió su ex, el actor José Coronado, y cómo está siendo su vida de soltera.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Una familia preparada para la muerte Nada más comenzar, Jorge Javier Vázquez ha querido saber si pensaba que su familia estaba siendo víctima de una mala racha. "No creo que existan malas rachas, está siendo un momento muy duro, pero la vida es así", ha contestado. Fiel a su peculiar visión sobre la vida, Dominguín ha apuntado que la muerte siempre ha estado presente en su casa. "La he investigado mucho. Tal vez para hacerme fuerte a un momento tan duro y estar preparada", dijo, antes de señalar que ella creo que todos nos encontraremos algún día en otra vida, otra dimensión.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

''La muerte de David Delfín me ha dado paz por él'' David Delfín era un gran amigo de la familia, especialmente de Bimba, convirtiéndose en inseparables. "La muerte de David Delfín me ha dado paz por él. En el funeral de Bimba lo vi muy machacado. Estar así era una faena, así que creo que fue un regalo", sentenció. Para ejemplificarlo, contó un triste detalle del tanatorio: "No reconocí a David en el funeral de Bimba, iba en una silla de ruedas. Me dio mucha pena... Para Bimba era su hermano querido, eran muy afines. Es difícil encontrar relaciones así".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Se emociona al recordar la reacción de la gente La hija de Lucía Bosé y Luis Miguel Dominguín no ha podido más que emocionarse al recordar el cariño recibido por personas anónimas que se le acercaban por la calle. "La gente estaba emocionada y súper agradecida. Entendí que Bimba había transmitido un importante mensaje… La gente me paraba con mucho respeto. Fue tan emocionante", afirmó con lágrimas en los ojos, asegurando que gracias a las redes sociales se enteró de la cantidad de cosas que había hecho su sobrina.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

''Hay que dejarla marchar'' Tras confesar que la familia no se esperaba el trágico desenlace, piensa que no es bueno volver una y otra vez al mismo tema. "Bimba ha sido una gran guerrera y ha luchado hasta el final, pero hay que dejarla marchar", señaló.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

La relación con sus hermanos Paola Dominguín habló también sobre la relación que mantiene con sus hermanos. ¿Habla de Bimba con su hermana Lucía? "Sí, creo que es un buen ejercicio", apuntó, asegurando que con ella habla mucho más porque vive más cerca. Con Miguel Bosé es diferente, entre otros motivos, porque no para y reside en Panamá. "Nos 'whatssapeamos', pero no hablamos de estas cosas", matizó.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

El motivo de que Miguel Bosé viva en Panamá Jorge Javier también quiso saber si su hermano se marchó a vivir al extranjero porque no se siente querido en su tierra. "Claro que se siente querido, pero demasiado amor puede agobiar. Aquí en España no puede salir a la calle para dar un paseo junto a sus hijos. En América es diferente", señaló, antes de confirmar que le encantaría tener mucha más relación con los hijos de su hermano, ya que solo los ve un par de veces al año.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Nunca soñó ser como su hermano Paola Dominguín lleva más de un año disfrutando de un año sabático en Valencia. Aunque asegura que alguna vez le ha tenido que pedir dinero a su mediático hermano, considera que no tiene nada que envidiarle. "Ni por todo el oro del mundo me gustaría pasar por lo que ha pasado Miguel. Me gusta otro tipo de vida", afirmó. De hecho, el dejar de trabajar para poner orden en su vida le ha permitido hacer muchas cosas que tenía pendiente. "Vivimos de las rentas y nuestros dineros… El pararte te permite tener una perspectiva distinta de la vida", aseguró.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Palabras de ánimo para su gran amigo La que fuera musa de Francis Montesinos durante su etapa de modelo, aprovechó para defender a su gran amigo después de que hace unos años se viera envuelto en un polémico escándalo sexual. "Francis está estupendamente. Se ha recuperado bien y tiene un gran corazón. Se demostró que no había pasado nada y no rectificaron como debieron", dijo refiriéndose a los medios. "Le perjudicó mucho. Le retiraron muchas licencias".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

''Me encanta la vida que llevo'' Pese a que no tuvo mucha repercusión en los medios, Paola Dominguín confirmó que acaba de separarse de un hombre con el que llevaba saliendo más de seis años. "Me encanta la vida que llevo. No tengo hijos, estoy soltera, no tengo que rendir cuentas a nadie… ¡Estoy estupenda!", dijo con una gran sonrisa en la cara.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

¿Cuánto hace que no ve a José Coronado? José Coronado sufrió hace tan solo unas semanas un infarto que quedó tan solo en un susto, pero que preocupó mucho a sus allegados, entre los que se encuentran Paola, la madre de su hijo Nicolás y su pareja durante muchos años. "Me enteré por un 'whatsapp' y los medios de comunicación. Ayer le fui a ver a su casa. Está estupendo… Después de enterarme, le envié un mensaje a Nicolás [su hijo] y a José", recordó.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia