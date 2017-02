Paris Hilton estrena nuevo novio, Chris Zylka

Paris tiene un nuevo novio.. y también es modelo

Paris Hilton ¡está de estreno! Y no, no hablamos de ese bolso que cuelga de su hombro, sino del hombre ¡que cuelga de su mano! Así de feliz está la riquísima heredera del imperio Hilton, que no para de sonreir cuando su chico está a su lado. Pero ¿quién es él?