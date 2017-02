¿Se está muriendo Pau Donés? Él mismo lo cuenta

Lo tiene claro: vuelve a cantar

Una de las cosas que Pau tiene más claras a día de hoy es que no dejará los escenarios: "Habrá días que estaré al 100%, otros que no tanto. Habrá días en que me sobrará la voz, y otros en los que me falte. No pasa nada, porque ahí estaré cuando levanten el telón, en uno de los lugares en donde mejor me siento, en uno de los lugares donde más me gusta estar, firmes y a la orden, cantando para ti. Volveremos a compartir nuestras vidas, cosa que con gusto hacemos desde hace muchos años", expresó el intérprete sobre una vuelta al trabajo con la que está muy ilusionado.