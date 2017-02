Pau Donés anuncia que tiene otro tumor

Lo cuenta en su blog Tras un año curado (lo anunció en abril de 2016), el cantante contando en su blog que le han encontrado otro tumor, esta vez "escondido en el peritoneo". Esta noticia llega justo cuando el artista había decidido volver a los escenarios, un regreso por todo lo alto con gira, disco y libro.



Vuelta a los escenarios "Llevaba un año limpio. El cangrejo estaba tan dormido que incluso llegué a creer que me había curado", explica en su blog. Aunque, con su habitual optimismo, ha asegurado que esta vez el cáncer no va a estropear sus planes. "Después de darle muchas vueltas, llegué a la conclusión de que no iba a dejar que el cangrejo me volviera a apartar de la música. Me daba igual. Pasara lo que pasara, dijeran lo que dijeran, en 2017 Jarabe volvía a los escenarios", continúa escribiendo.



'Tenía un plan y el cangrejo no me lo iba a joder' Y así va a ser, ya que después de consultarlo con su doctora, a la que llama "jefa", ha decidido no cambiar los planes: "Le dije que tenía un plan y el cangrejo no me lo iba a joder. La jefa me dijo que ni se me ocurriera dejar mis planes de lado. Que a por ello, con cangrejo o sin cangrejo, con quimioterapia o sin ella".



Muy sincero "Habrá días que estaré al 100%, otros que no tanto. Habrá días en que me sobrará la voz, y otros en los que me falte. No pasa nada, porque ahí estaré cuando levanten el telón, en uno de los lugares en donde mejor me siento, en uno de los lugares donde más me gusta estar, firmes y a la orden, cantando para ti. Volveremos a compartir nuestras vidas, cosa que con gusto hacemos desde hace muchos años", explica el intérprete.



Ya ha pasado por esto... Recordemos que Pau Donés sufrió un cáncer de colon en septiembre de 2015. El cantante lo contó a través de su cuenta de Instagram, donde se lo explicó a sus seguidores. En esa ocasión, la enfermedad le obligó a aplazar la gira de su grupo.



Todo un ejemplo En estos últimos años, el cantante se ha convertido en un ejemplo de superación, lucha y ganas de vivir, ya que ha afrontado el cáncer con una increíble valentía. Además, en este tiempo, se ha volcado en ayudar a otras personas que padecen su misma enfermedad, poniéndole una sonrisa a los días más grises.



