Paula Echevarría aclara su situación con Bustamante

''Me he ganado mi popularidad trabajando''

¿Cómo estás? ¿Cuál es tu estado civil?

Estoy muy feliz y mi estado civil es casada.

Te vemos mucho más tranquila…

Es que en mi anterior rueda de prensa me pudo la tensión. No estoy acostumbrada a generar tanta expectación.

¿Crees que estás aquí por ser "mujer de..."?

Me he ganado mi popularidad trabajando, no siendo un chocho.