Paula Echevarría desvela el secreto de su matrimonio con David Bustamante

Paula se sincera del todo Tras el desenlace de Velvet, la actriz Paula Echevarría tiene más tiempo para estar con su familia, atender sus compromisos publicitarios –en esta ocasión con Pantene– y estudiar proyectos televisivos: un thriller; 'Indicios', para TVE y relanzar un 'spin off' de Velvet. De todo ello y de los motores de su vida, su hija y su marido, nos habla en esta entrevista.



''Haré dos capítulos de la continuación de 'Velvet''' Por ti no pasan los años, ¿cómo te cuidas?

Hago ejercicio tres veces a la semana con un método ideado por mi entrenador personal, pero además cuido la alimentación evitando cenas pesadas y me preocupo de mi pelo a diario. Por ejemplo, evito herramientas de calor todo lo que puedo, duermo con mascarilla y utilizo la gama 'Smart Pro-V' de Pantene para que mi melena crezca más fuerte. Finalizado ‘Velvet’, ¿qué proyectos tienes?

Estoy de conversaciones con TVE, pero aún no estoy dentro del proyecto porque estamos intentando hacer el traje a medida. También haré dos capítulos de la continuación de 'Velvet' para darle un impulso.



''La paciencia es la clave del amor'' Febrero es el mes del amor, ¿qué le prepararás a David?

Celebramos San Valentín en familia, pero el amor hay que trabajarlo a diario. Daniella hace corazones rojos y nos decora la casa. ¿Cuál es el mejor consejo de amor que te han dado?

Me lo dio una tía de mi madre con más de 80 años, el día de mi boda con David hace ya casi 11 años y subscribo lo que me dijo: la paciencia es la clave del amor, es lo que hace que todo dure. La convivencia es ser tolerante.



''David es muy tradicional'' ¿Eres más de ser sexy o vas de romántica?

Según me coja el día, pero a veces me pongo romántica y me visto sexy para seducir a David. No tiene por qué ir desligado. ¿Cuál es el regalo con el que te ha sorprendido David?

Un panel con luz muy grande, con una frase que nos solemos decir desde que éramos novios. David es muy tradicional. Es de regalar flores y joyas, pero con este detalle me sorprendió.



''Llevo y recojo a Daniella del cole'' ¿Cómo organizas el día a día ahora que no estás de rodaje?

Organizo mi vida con respecto al trabajo. Llevo y recojo a Daniella del cole y pasamos la tarde juntas. Nos estamos acostumbrando tan mal las dos, que cuando no puedo estar con ella me llama para decirme que me echa de menos.



''Ni a David ni a Daniella ni a mí nos apetece tener niños'' ¿Daniella prefiere más a su madre o a su padre?

Es muy madrera. Le encanta estar con David y jugar con él, pero un rato. Después para todo es mamá. Daniella reclama a papá para lo más fácil, para los cuidados siempre es mamá. ¿Y no te pide un hermanito?

No. Ella ya tiene casi nueve años. Ni a David ni a Daniella ni a mí nos apetece tener niños.



Los secretos mejor guardados de Paula El animal que más te gusta.

El Perro. Tengo un chihuahua que pesa 1.300 gramos. Se llama Mowgli y ya tiene 11 años. Tu perfume.

‘Paula’, porque lo diseñé especialmente con las notas que me identifican.



Los secretos mejor guardados de Paula Tu mejor viaje.

El último que he hecho a Nueva York con mi familia. Me encanta la ciudad y fue perfecto porque estaba con mis padres, con David, con la niña. Me encanta viajar en familia y, si pudiera, me la llevaría siempre a cuestas. Con este viaje devolví a mis padres algo de todo lo que ellos han hecho por mí. Ellos se han privado de muchas cosas para dármelas a mí. El viaje que te queda por hacer.

Quiero ir a Las Vegas, Los Ángeles, México, Argentina, Puerto Rico, Los Países Bajos… Adoro viajar y cada semana me iría a un sitio diferente. Los viajes en pareja reavivan el amor porque te dedicas a la otra persona.



Los secretos mejor guardados de Paula El libro que te marcó.

‘El alquimista’, de Paulo Coelho. Lo tengo subrayado, con notas, marcado… He aprendido mucho de ese libro y me dio buenos consejos. La canción que compartes con David y que os recuerda vuestra historia.

‘Es por Amor’, de Alexandre Pires. Me la cantó el día que nos conocimos… Y hasta hoy.



Los secretos mejor guardados de Paula Tu color.

El blanco, si es que se considera un color. La amiga del alma.

Tengo muchas, pero en Asturias tengo amigas desde la guardería y somos como hermanas. Por el camino he hecho muchas amigas del alma sin las que no puedo estar.



Los secretos mejor guardados de Paula Tu ídolo juvenil.

¡Tuve muchos! Pero elijo a Bon Jovi. Una joya con historia.

Un anillo que me regalaron mis padres cuando terminé el instituto y me puse a estudiar. Es de oro amarillo y una circonita.



