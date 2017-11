Una smart girl La actriz, Paula Echevarría, acaba de presentar el nuevo Samsung como madrina, marca para la que ha diseñado una funda. Le encanta el 'brilli, brilli', la navidad, y vive un momento profesional que no podría ser mejor. Sus 40 son 'los nuevos 30' y además de estar radiante, acaba de terminar de rodar 'Ola de crímenes' y ya le llueven los proyectos. Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

¿Cómo lleva las críticas en las redes? "El día que tengo tiempo, leo los mensajes que me dejan en las redes. Pero la gente no tiene filtro, aunque yo no entro al trapo", la actriz asegura que "no hay mejor desprecio que no hacer aprecio" y es que son muchos los que se dedican a ofender a través de las redes sociales, y ella, ante esto lo tiene claro: los bloquea. "Instagram es como un trocito de tu casa que tú enseñas al mundo e invitas a entrar a quien quieres, pues esto es igual, no dejarías entrar a tu casa a alguien que te ofende". "Una cosa es la crítica y otra es que ofendan". Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Daniella también tiene redes sociales La pequeña, de 9 años, también tiene redes sociales, pero el teléfono de su hija también lo gestiona ella, cuenta que "Daniella no puede seguir ni aceptar a nadie sin mi permiso, si lo hace le quito el movil". Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

No quiere hablar de David "Este tema no lo voy a tocar más, yo estoy cansada y la gente está muy cansada". "Se han dicho cosas muy graves y no hemos entrado al trapo casi nunca, sólo cuando era algo inaceptable, pero nada de lo que pueda decir o hacer va a frenar las especulaciones, con lo cual prefiero no pronunciarme". Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Le molestan las mentiras "No quiero entrar, lo que más me molesta son las mentiras". Sobre el tema de la supuesta relación entre David y Ares, la actriz lo ha dejado claro; "lo que yo haya sentido al ver todo eso me lo quedo para mi". Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

La Navidad de Paula Nochebuena y Navidad la pasará en Asturias con la familia, sobre fin de año, aún no sabe qué hará; "seguramente viaje". Sea donde sea, la Navidad sigue ilusionándole como siempre; "Yo al nuevo año le pido salud, fuerza y ganas. Como este año, me he sentido muy fuerte y he creído mucho en mi misma". Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Los 40 le han regalado actitud "Cuando te acercas a los 40 hay algo de incertidumbre, pero a mi me han regalado actitud". "El futuro que se me presenta está cargado de proyectos, y mucho más interesantes que los que se me presentaban con 20, en cuanto a la parcela profesional estoy en mi mejor momento". Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia