Tensión entre los Bustamante y los Echevarría

"Aunque estaba previsto que la comunión de la niña se realizara en San Vicente de la Barquera (pueblo de David), coincidiendo con la de una prima, este fin de semana y a raíz de las tensiones, Paula ha dicho que no va a Cantabria a hacer la comunión (prevista para el mes de junio) para la que ya habían hablado hasta con un cursa amigo de la familia ", ha comentado la periodista.

La colaboradora ha señalado que a Daniella, que nació el 17 de agosto de 2008, no le pertenecería hacer la comunión este año, sino en 2018, pero la niña quería hacerla con su prima y en Cantabria la Primera Comunión se toma el año que los niños cumplen nueve años y entonces sí le tocaría.

Aladro también ha adelantado que Paula podría haber pedido que la Primera Comunión de su hija se celebrase en un "lugar neutral", Madrid. " A raíz de la tensión (entre las familias), me llega que Paula no va a Cantabria . Podrían hablar con la parroquia para que lo haga con su colegio el próximo 6 de mayo", señaló la periodista.

Sin duda, los 'Echemante' no están pasando por su mejor momento . Sólo hay que recordar las lágrimas de la actriz durante el primer evento público que tuvo días después de conocerse la fuerte crisis por la que pasaba su matrimonio.

Bustamente, de concierto

Y mientras su todavía mujer salía con sus amigas, David triunfaba con su último concierto, el primero que daba desde que se conociera su separación. El cantante llenó el Auditorio Ciudad de León y entre canción y canción confesaba: "Hasta que vosotros me lo permitáis, seguiré haciendo lo que me gusta y siempre, siempre sin hacer daño a nadie, porque ese es mi estilo". A continuación añadía: "No es el lobo tan fiero como lo pintan, creedme".