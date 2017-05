Paula Vázquez: “Congelé mis óvulos, pero ya no sé si quiero tener hijos”

Es que ellos llevaban ya dos años de preparación. En cuanto me lo propusieron no pude decir que no, y sé que va a gustar: un espacio de supervivencia ya cerrado, con 15 concursantes luchando para construir un puente y ganar 100.000 €. ¡El programa lo construyen ellos!

Llevo tiempo viendo que a los hombres, llegados a los cuarenta cuando se supone que ya tienes una credibilidad y no sé cuántas cosas más, les dan un prime time. En fin… En cualquier caso, a mí, que tengo 25 años de experiencia en este mundillo (empecé a los 16), la tele me sigue apasionando, no la cambiaría por nada, y siento que no he tenido que trabajar ni un día en mi vida.

Les ha pasado a muchas, a Carolina Ferre o Belinda Washington, a la que adoro. También hay hombres que no están, aunque nosotras somos más. Y luego está el tema de la edad. Pero vamos a acabar con eso, seguro. Ahí están María Teresa Campos, Ana Rosa Quintana… Pero ellas son periodistas ¿y qué pasa con las presentadoras de entretenimiento, las que no tenemos una carrera? En España no hay una carrera para dedicarse a esto.

La vida normal se me hace eterna porque yo vivía en los platós. Salí de casa a los 18 años, me fui a Madrid y no sé cocinar porque he comido de catering. Siempre he tenido programas diarios, entonces estos tres años…

Parejas secundarias

No tendrás carrera, pero tienes currículo televisivo.

Ya. No tener trabajo me afectó mucho: se me caía el pelo, no sabía vivir la vida normal. Si es que no estaba acostumbrada. Yo no salgo por las noches, no bebo alcohol, ni cuando era jovencita que ya estaba con el concurso 'El juego del Euromillón'. Y el que me quiera, que me quiera con todo (risas).

Ante todo, humor.

Pues sí, es que estos tres años al principio fueron un shock total. Paré pensando que tenía que parar, poner los pies en la tierra y pensar en las raíces de una. Y a los 38 me dije: “¡Si no he pensado si quiero tener hijos!” Era algo que no me había planteado, que les pasaba a las demás. Y no sabía si tenía instinto maternal porque estaba pendiente de la audiencia. Y los churris han sido algo secundario.