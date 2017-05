Paz Padilla disfruta de las dunas del desierto

QMD!21/05/2017

Paz Padilla siempre ha mostrado una gran afinidad por la cultura árabe. Por ello, siempre que su agenda se lo permite, la presentadora de ‘Sálvame’ aprovecha para visitar algún exótico paraje de ensueño para empaparse de las costumbres locales y disfrutar de sus encantos.

La humorista ha decidido cruzar el estrecho y marcharse a pasar unos días a Marruecos, destino cercano a su querida Zahara de los Atunes (Cádiz). Allí, ha compartido sendas fotografías en la que las podemos verla montar en dromedario por las dunas del desierto y de relax al lado de una piscina.

“¡¡¡Una experiencia increíble cruzando el desierto de Merzouga, me duele todo el cuerpo, estoy baldá!!!!! No quiero más dromedario. Pero lo recomiendo a todo el mundo, el desierto es uno de los lugares más impresionantes y a la vez temibles. Me he enamorado del pueblo Beréber", señala la andaluza.

Presuponemos que Padilla se ha alojado en alguno de los hoteles-oasis que proliferan junto al citado desierto, así como visitado Hassi el Bied, un pequeño pueblo que tiene como principal reclamo un afamado palmeral.

Hace tan solo unas semanas, Paz Padilla también disfrutó de unos días en compañía de su marido, Antonio Vidal, en los que celebró el Día de la Madre, vivió la Feria de Abril y compartió risas y diversión en la playa.

Feliz y enamorada, Paz Padilla disfrutó de una romántica escapada en el campo, donde además de divertirse con su marido, se entretuvo jugando con su mascota, aprovechando sus días de relax antes de volver al estresante plató de 'Sálvame'.