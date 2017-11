Paz Padilla, hundida en 'Sálvame', se refugia en sus compañeros de 'LQSA'

Paz, a disgusto en 'Sálvame' La tarde del lunes en ‘Sálvame’ no fue precisamente la mejor para Paz Padilla. La presentadora del espacio acabó llorando de nuevo al recordar a su amigo Chiquito de la Calzada.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

''No murió solo'' La humorista, muy amiga del cómico, se ha cansado de repetir que Chiquito no falleció sólo: “Eso significa que no le quería nadie, y eso no es verdad”, aclaró.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Harta de las preguntas “¿Manolo Medina estaba a su lado, o tampoco?”, quiso saber Kiko Hernández. “Manolo Medina ya dijimos que la última semana estaba actuando en otro sitio”.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

''Cada uno hace con su dinero lo que le da la gana'' También Lydia Lozano tenía preparada su pregunta a Paz con la que ésta acabó perdiendo la paciencia: “¿A ti te ha sorprendido la noticia de Jesús Manuel, de que le ha dejado todo su dinero a una sola persona?”. “Si tú me preguntas como Mari Paz, no me sorprende nada, porque cada uno hace con su dinero lo que le da la gana. No sé el dinero que tenía Chiquito ni me importa, y si esa era su última voluntad, no tiene que sorprender a nadie”.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

''Me duele'' “Tenéis que entenderlo. A mí este tema me duele. Que me dice mi jefe ‘si no estamos hablando mal’. El hecho de que esté Chiquito aquí y se cuestione todo me duele”, dijo ya levantándose de su silla mientras añadía: “J*der, llevo ya tres días que no levanto cabeza aquí”.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

''No me hagáis más preguntas'' “No quiero cuestionar más nada. No me hagáis más preguntas, por favor”, soltaba tajante la presentadora. “Es que que me digan que una persona como era él, que murió solo, es que me duele, porque no es verdad, porque eso significa que nadie le quería, y eso no es cierto”.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Paz abandonó el plató Entre tanta tensión, finalmente, pedía que fuera Kiko Hernández el que la relevara: no podía seguir escuchando cuestiones sobre Chiquito, al que adoraba: “Kiko, te voy a pedir por favor que cojas el barco. Yo me voy a salir cuando hablemos de este tema. No por nada, sino porque no quiero estar aquí. Es Chiquito… entendedme”.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

''No me voy disgustada'' “Pero Paz…”, decía Kiko mientras corría tras ella par que no dejara el plató a la vez que se fundían en un abrazo: “Es la primera vez que lo pido. No me voy disgustada ni nada, pero por favor… Hazlo tú. Si tú lo haces muy bien… ¡vas a estar en las uvas!”.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

''Cuando termine, yo entro'' “Cuando termine, yo entro”, acertó a decir mientras desaparecía por un lado del plató. “Me da pena que te vayas así…”,expresó Kiko Hernández, pero ya no atendía a razones.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Se apoya en 'LQSA' Paz no está del todo a gusto en el programa ‘Sálvame’, y este lunes se notó hablando de un tema que, por muy profesional que intente ser, le toca la fibra. No es de extrañar, por tanto, que encuentre balsámicas las jornadas de rodaje con sus compañeros de ‘La que se avecina’, con los que comparte fotos y ‘stories’ en su cuenta de Instagram a diestro y siniestro…



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia