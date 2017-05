Paz Padilla llama 'tonta' a Belén Esteban

Terelu, presente en el plató, no quiso entrar en detalles, pero la directora del programa anunció que había recibido un mensaje de Amador Mohedano que era mejor no reproducir tal cual por el contenido.

“ A ver, quilla, ¿tú eres tonta? Pues claro que sé que ha escrito un mensaje. Lo que no he entendido es lo que está diciendo ”, le contestó Padilla con cara de pocos amigos.

Ante la confusión de por qué no podían reproducirlo, Paz Padilla apuntó que no lo estaba entendiendo, a lo que Esteban, sin maldad aparente, le informó que Amador había escrito un mensaje.

Paz Padilla, en su estilo

Belén Esteban no estaba dispuesta a dejar pasar por alto la salida de tono de la presentadora, que pretendía seguir con el programa como si nada. “Es que vamos, me vas a decir que ha recibido un mensaje. Déjame, que está hablando la directora”, le indicó la andaluza.

“No, no, no. A mí lo primero tonta no me llamas. Porque yo a ti nunca te he llamado tonta”, le recordó Belén Esteban muy enfadada. Padilla no supo más que contestarle “eres demasiado lista”, algo que calentó aún más a la colaboradora.