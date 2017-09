Paz Padilla, ¡quemó su casa!

Siempre positiva La presentadora de 'Sálvame' ha abierto las puertas de su casa madrileña y, también su corazón, a Bertín Osborne, al que ha contado durante el programa 'Mi casa es la tuya', algunos de los capítulos más duros de su vida. Siempre contados con humor, ya que como ella misma dice: "Siempre ve la botella medio llena".



Su dura infancia Paz Padilla ha confesado que se siente una privilegiada por la vida que tiene. Su familia pasó bastantes apuros cuando ella y sus seis hermanos eran pequeños. "El traje de mi Primera Comunión era prestado y lo devolvimos a los 10 minutos. Hubo poca fiesta", explicó Paz que contó con detalle, como se las apañaba su madre para darles de comer a todos: "Aprendíamos a vivir con lo que teníamos. Comíamos mucho pan tostado, el panadero le daba el pan del día anterior. En el mercado, le guardaban los huevos rotos. Iba a la frutería y le daban la fruta que tenía algún golpe. Yo nunca he tenido unos zapatos nuevos".



Travesuras de su niñez "Metí fuego a mi casa. Me metí debajo de la cama y prendí fuego al colchón. Salieron ardiendo las cortinas y todo. Mi madre que estaba embarazada, al verlo, se puso de parto. La casa se quedó en cenizas. Me arrepentí mucho porque mi madre nos tuvo que repartir entre los vecinos y a mi me tocó una vecina que sólo ponía de comer lentejas. Todos los días, ya pasadas", contaba entre risas.



El episodio del tiroteo Paz también ha contado lo que le pasó la primera noche que durmió en la casa madrileña en la que vive actualmente, con su hija Anna. "Estaba en el sofá y escuché jaleo en el jardín. Llamaron a la puerta y era la policía. Como la niña era pequeña, lo primero que se me pasó por la cabeza fue visualizar balas y pensar que iban a traspasar la pared. Oí un tiroteo y metí a la niña en la chimenea. El guardia me explicó que habían robado en la casa de al lado y que los ladrones estaban en mi jardín, que saliera de la casa y encendiera las luces del jardín. Yo no sabía ni donde estaban los interruptores. Cogí a la niña, cerré la puerta y nos fuimos. Sé que le pegaron un tiro a uno", explicó con detalle.



Su divorio "Cuando me separé. Lloré mañana, tarde y noche, pero él nunca me vio. Yo estaba locamente enamorada de ese hombre. Llevamos siete años y dijo de un día para otro 'se me acabó el amor'", comentó Paz a Bertín. Fruto de su relación nació Anna, que vive con ella.



¿Hay competencia con Jorge y Carlota? Paz reconoció que "nunca" se enfada pero en 'Sálvame' sufre "muchísimo, ellos se enfadan, muestran sus vidas. Y a veces tengo un papel que no me gusta. Todos son buenas personas y los quiero a todos. Yo no tengo filtros y ellos a veces piensan que soy muy directa". La presentadora explicó que se lleva bien con todo el mundo y que "no hay competitividad" entre ella, Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez. "Creo que Jorge nunca me ha visto como un rival", sentenció.



Los castigos de Paz "Mi madre me castigaba sino sacaba más de un siete. A ella lo que le gustaba es que estuviera con ella el fin de semana y por eso me castigaba", dijo entre risas.



Igualita que su madre Anna, que este curso estudia Económicas en Inglaterra con una beca Erasmus, llegó a la cita y contó cómo se lleva con su madre. "Cuando era pequeña le tenía que decir que se cortara, que me daba vergüenza ajena", confiesa y ahora reconoce que se parece mucho a ella: "La gente me dice 'eres más guapa' que tu madre. Me parezco mucho a ella. Hago gestos, lo que pienso y lo que digo soy ella. Obviamente el carácter no es el mismo".



