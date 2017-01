Paz Padilla y Mila Ximénez, a la gresca ¡por culpa de Irene Rosales!

Después de que Kiko rivera diera supuestamente un caramelazo al rey Melchor durante la cabalgata de Reyes en Castilleja de la Cuesta, Irene Rosales se disculpó a través de las redes sociales... donde escribió "rey Mercho". Paz Padilla defendió a Irene porque lo escribió "en andaluz"... pero claramente, el acento no justificaba para otros colaboradores que lo escribiera mal.

Al final, las aguas se calmaron y Paz entendió (a medias) lo que sus compañeros habían debatido, por lo que pidió " que rectifiquen, y que digan que (Irene) lo escriba bien, no que lo diga bien, porque nosotros hablamos así", sentenció antes de que Mila zanjara con un " yo soy andaluza, y se escribir perfectamente 'Melchor'", ante lo que Paz pPadilla respondió: "A mí, como andaluza, me duele, y a ti, como andaluza, también debería de dolerte. ¡Viva Andalucía!".

Sin emmbargo, el hijo de la tonadillera escribió un tuit justificándose: "Quizás mi cara no lo parezca... pero quería darle a mi amigo ¡y lo conseguí! ¡Una broma sin más!" , si bien el rumor generalizado había sido que Kiko quiso devolverle un caramelazo a los que ocupaban la carroza por haberle dado a su hija, Ana.

El rey Melchor se defiende: "No había ningún amigo de Kiko"

Eso sí, con lo que no contaba Kiko era con que el mismísimo rey Melchor ¡saliera por la tele! Un acalorado mensaje a través de Facebook desmintiendo a Kiko Rivera acabó en manos de los redactores de 'Sálvame', que no dudaron en publicarlo y señalar lo más importante: en la cabalgata no había ningún amigo de Kiko.