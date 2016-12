Paz Padilla "recula" y publica una nueva felicitación navideña

Así se defendió ella

A pesar de que también hubo quien apoyó a Paz con comentarios como ''¡¡¡Feliz Navidad!!! Pasa de los comentarios de la gente porque tu lo hiciste sin pensar y no caíste en el servicio'', los malos comentarios obligaron a la presentadora a dar su opinión sobre lo ocurrido con esta otra imagen que tenía por título: "Por lo visto algunos van a decir de vosotros que os he explotado, os quiero porque me hacéis la vida más fácil, sois muy buenos profesionales. Son fotos que he colgado anteriormente en mi Instagram", sentenciaba con un enorme 'zasca' para sus detractores.