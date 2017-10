Paz Vega: "Me encantaría volver a ser madre"

Así seduce Paz... Madrina de Sensilis bajo el lema 'Naturalmente seductora', ¿qué tienes de seductora?

El secreto de la seducción tiene que ver mucho con la naturalidad y ser una misma, con estar a gusto contigo mismo, segura. Va por ahí. Nada que sea impuesto, eso ya te aleja de la seducción, el pretender. ¿Te sentías segura vestida de monja en la serie 'Perdóname, señor'?

Me encantaba, de verdad. Era comodísimo llegar por la mañana y no tener que pensar en que se tenía que poner mi personaje. También me ayudaba para meterme en el papel. Quieras que no el hábito te condiciona.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

El caso Harvy Wenstein Lío Hollywood con Harvy Wenstein. ¿Lo conoces?

Sí, he estado 15 años allá y sí, claro. Era algo que más o menos se sabía, era un secreto a voces. Personalmente no he tenido ningún encuentro de ese estilo, pero me alegro que las mujeres que hayan sufrido el acoso hayan tomado la iniciativa y la valentía de decirlo. El acoso existe en todos los mundos, en la televisión, en el periodismo, en la medicina... Creo que estamos viviendo en un momento importante para la mujer. ¿Cuándo estuviste en su barco te podías llegar a imaginar que este hombre era así?

No es que estuviera en su barco. Yo estaba en muchas de sus fiestas. Este hombre organizaba muchas fiestas en todos los sitios. No es que me lo imaginara, pero es que proyectaba una energía que era obvio. Yo me quedo con el momento que estamos dando las mujeres, me parece un paso muy valiente, que vivimos como una revolución.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

El motivo por el que ha vuelto a España Has vuelto a España por tus hijos, ¿cómo ha sido la vuelta?

Siempre pensamos eso, queríamos volver a España cuando ellos fueran preadolescentes. Como el mayor ya tenía diez años creo que ya era el momento. Pensamos que trasladar niños de un lugar a otro cuando ya son adolescentes es problemático. Lo hemos hecho por ellos, se dieron una serie de circunstancias y decidimos volver. ¿Eres una madre consentidora?

Entre mi marido y yo tenemos un balance. Depende del momento a mí me toca ser la dura y él, el blando, pero creo que normalmente yo soy la blanda. Creo. ¿Qué tal el menisco?

Hace un mes que me operé, estoy caminando perfectamente, con rehabilitación y demás, pero bien. La verdad es que me quitaron medio menisco.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

''Orson se dedica al cien por cien a los niños'' También tienes un proyecto nuevo en España, 'Fugitiva' en La1. ¿Feliz con tu vuelta a la televisión?

Muy contenta. Llegué con 'Perdóname, señor' que fue un personaje muy bonito y además mi vuelta a Tele 5 donde yo había comenzado. Ahora, con 'Fugitiva', un thriller, tengo un personaje fuerte, inteligente que tiene que rehacer su vida. Estoy encantada. No paras de trabajar, y encima con tus niños…

Pues sí, el trabajo requiere sacrificio y perderte cosas. He pasado unos años en los que he trabajado muchísimo y me he perdido muchísimas cosas, los primeros dientes... Orson, tu marido, ayuda mucho en casa.

Sí, si no tuviera una figura paterna tan fuerte como es Orson que se dedica cien por cien a ellos cuando no estoy, sería imposible. ¿Entienden ya que su madre es famosa?

Lo saben por qué se lo dicen los niños en el cole, ellos sabían que salía en las revistas, pero no entendían más. No tienen la noción de lo que es la fama.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Su hijo mayor quiere ver sus películas Tendrías que hacer películas más infantiles para que estuvieran más acostumbrados a verte en la tele…

El mayor ya empiezan a preguntarme porque no puede ver mis películas, yo le digo que hago películas para gente más adulta y me preguntan si es porque hay mucha violencia. Yo le digo que cuando llegue el momento las verá. Me sentaré contigo a verla y a disfrutarla. ¿Cómo lo prevés el momento en que tu hijo ya tenga una edad para ver 'Lucía y el sexo'?

Con palomitas, la mantita en casa y a ver la peli. ¿Estás deseando que llegue ese momento o atrasándolo?

Deseando que llegue no porque pasa el tiempo volando y ya los veo tan grandes, echo de menos que sean pequeños.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia