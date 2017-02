Pelayo aclara su polémico tuit...

Pelayo da explicaciones... El estilista de 'Cámbiame', Pelayo Díaz, fue uno de los protagonistas de la última edición de los Goya, y no por estar allí presente. El exnovio de David Delfín, estilista y modelo, fue uno de los destacados de la noche del sábado gracias al comentario que dejó en su perfil de Twitter, pues sus palabras no han dejado indiferente a nadie.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

El tuit que desató la polémica "Que petardas sois, vestidas de firmas internacionales a las que no importáis una…", podemos leer en su perfil. Sin duda, a Pelayo no le ha sentado nada bien que las actrices españolas no lucieran estilismos de nuestros diseñadores en un acto tan importante como es el de los Goya.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

¿Hipocresía? Ahora, varios días después, el estilista ha querido aclarar la polémica, explicando que al igual que los actores reivindican el cine español, él reivindica la moda española: "¿Cuantas veces hemos oído decir a actores y actrices patrios que hay que apoyar al cine español? Infinidad de veces...", afirmaba.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

'Las actrices españolas no son Meryl Streep' Dispuesto a pedir menos hipocresía, Pelayo pedía unir fuerzas: "Los diseñadores Españoles no son Tom Ford, ni Coco Chanel, ni Gucci. Pero es que ellas tampoco son todas unas Meryl Streep de la vida, ni una Alicia Vikander, ni Julia Roberts, ni una Angelina Jolie o una Julianne Moore. Y no, no estoy atacando el talento de nuestras actrices, que son maravillosas, lo que quiero decir es que si juntamos todo nuestro talento (o mediocridad, según lo veáis), si las actrices españolas unieran fuerzas con la industria de la moda española, no solo lanzaríamos un mensaje menos hipócrita sino que juntos podríamos hacer algo con más identidad", sentenciaba el estilista de 'Cámbiame'.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

'Mis palabras no fueron acertadas' De hecho, Penélope Cruz y Cristina Castaño lucieron un Versace, Silvia Abascal optó por Armani Privé, Natalia de Molina por Stella McCartney o Leonor Wattling, entre otras, por Alberta Ferretti. Además, dispuesto a zanjar todo, Pelayo ha pedido perdón por sus palabras: "lo reconozco, mis palabras no fueron acertadas, ni ejemplares, por lo que pido disculpas a quien se haya podido ofender", ha escrito.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

La respuesta de los tuiteros Sin embargo, sus palabras no se han quedado sin respuesta, y es que algunos de los internautas no han dudado en contestarle: "Tú eres el primero que vistes marcas internacionales" o "un profesional no debería nunca referirse así hacia actrices de su país y respetar más lo nuestro".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Apoyo incondicional a su amiga Cristina No obstante, no todo fueron comentarios negativos, pues Pelayo se encargó de 'gritar a los cuatro vientos' las mejores cualidades de su compañera de programa, Cristina Rodríguez, que estaba doblemente nominada en esta edición de los Goya, pero finalmente no se hizo con ningún galardón. Vestida con un original diseño de Emilio Salinas, Cristina no defraudó a su compañero, apostando por la moda española para este gran día.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia