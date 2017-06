Pelayo Díaz y Juan Avellaneda: primer pique en 'Cámbiame'

Un gran cambio La ex concursante de GH 14 Lorena Edo llegó a 'Cámbiame' este lunes 12 de junio para pedir precisamente eso, un cambio de look. Después de haber perdido 60 kilos, la gran hermana quiso poner el broche de oro a su logro, pero poco sabía que, a pesar de encantarle su look, iba a asistir al primer 'choque' de divas desde la llegada de Juan Avellaneda...



¿Se ha 'autocopiado' Juan? Desde que Lorena salió por la puerta del cambio, Pelayo Díaz tenía el gesto torcido, hasta que cuando le pidieron su opinión, el estilista acabó por soltar sin filtros lo que pensaba: estaba harto de esa silueta, y creía que Juan se había copiado a sí mismo: "Quiero hablar de un trabajo, que es el de mi compañero Juan. No olvidemos que está siendo el sustituto de Cristina. La semana pasada hiciste un ‘look’ exactamente igual. Solo cambiaba la falda", apuntó, aunque lo mejor estaba por llegar...



Juan, poco creativo según Pelayo "Si quieres permanecer en este sillón, vas a tener que ser mucho más creativo", espetó Pelayo con un deje de "prepotencia" del que fue acusado en las redes sociales.



''Es lo que ella quería'' Para la ocasión, Juan había elegido un look similar al de la semana anterior: cintura ceñida y falda larga. A pesar de que no trató de excusarse, el diseñador sí quiso explicar su elección: "Al final, cuando trabajamos con una persona, hay unas formas, unas siluetas y unas tonalidades que son lo que le ayudan a realzar un poco sus atributos más positivos, que es lo que ella también quería", dijo calmadamente.



No quería ''hacer el show'' "Entiendo lo que me dices, pero para mí ha sido mucho más importante escuchar a una persona que quería sentirse guapa y bien, y no por ello hacer el show", zanjó Avellaneda, unas palabras que a Pelayo no le debieron de sentar bien amén de su respuesta...



Muy crítico "O sea que esta es la única silueta que le favorece. Esta es la única silueta que tú podrías hacer en otro ejemplo", pinchó Pelayo, aunque Avellaneda no entró al trapo: "No, seguramente se podrían hacer otras siluetas, pero ella me dijo 'me apetece sentirme un poco como una persona tipo Nueva York, 'Sex and the city'... y yo he querido recrear todo eso".



''Parece que le has puesto la falda al revés'' Antes de que Juan terminara la frase, Pelayo pisó a su compañero: "Bueno, en este caso quizá puedes aprender que no siempre hay que ceñirse al criterio de la persona que viene -no nos olvidemos- a cambiar. Y tú, que eres diseñador y valoras las telas, los cortes... ni siquiera me parece que esta falda esté bien cortada. Parece que se la has puesto al revés. Te lo digo porque te tengo en un 'alto' como diseñador... No sé si has conseguido incluso el efecto que buscabas", replicó, pero Juan afirmó: "Es un efecto buscado".



La gran hermana le lanzó un cable a Juan Lorena, por su parte, quiso echarle un cable a Juan explicando que fue muy atento con todo y que incluso se agachó a cogerle el bajo a la falda, "algo que quizá otro no habría hecho", pero Díaz, que quiso seguir haciéndose notar, respondió: "Me alegra saber que Natalia y yo no somos los únicos que nos arrodillamos a poner alfileres".



Juan, a favor de la crítica constructiva Las críticas de Pelayo no fueron, en su mayoría, bien recibidas por los internautas que comentaban el programa en las redes sociales, por lo que Juan, que prefirió ir por la vía diplomática, encajó bien las críticas y rompió una lanza en favor de su compañero...



Pidió respeto Por ello, Juan pidió respeto para su compañero, aunque los tuits ya habían sido lanzados...



Twitter no perdona Con insultos incluidos, los tuiteros llamaron a Pelayo prácticamente de todo, aunque algunos fueron más certeros y utilizaron la crítica constructiva hacia los comentarios del estilista.



¿Envidioso? Otros, sin embargo, prefirieron llamar a Pelayo directamente 'envidioso'...



