Pelayo Díaz recula: "Me he dado vergüenza"

QMD!10/05/2017

El estilista ha tenido que pedir perdón después de confesar durante la transformación de Toya en 'Cámbiame Vip': "Amo las pieles. Vivas o muertas. En abrigos". Las redes sociales ardieron y se le echaron encima por este comentario. Incluso le dijo a su compañera Natalia Ferviú, animalista convencida: "Los visones de los que se obtienen esas pieles viven mejor que tú".

Sin embargo, Pelayo ha pedido disculpas por estas palabras tras recibir un vídeo mensaje de Frank Cuesta. En él, Frank le quiere explicar sin intención de increparle la realidad de los animales de los que se obtienen las pieles.

Pelayo ha compartido un vídeo en Youtube para pedir perdón por sus declaraciones ya que "eran las palabras de una persona ignorante, que desconocía la verdad. Conocía una parte falsa, que se idealiza, que se inventa, seguramente".

"Me he sentido tan vacío al verlo. Me he dado vergüenza… así que si mi fama y mis seguidores pueden servir de algo, que me oigan decir que me arrepiento mucho. Jamás lo apoyaré", añade el estilista muy arrepentido.