Pelayo Díaz recuerda a David Delfín

La generosidad de David Delfín

"Yo te estaba buscando entre el barullo del backstage para comprobar que estabas satisfecho con el desfile pero tú me sorprendiste agarrándome a la vez que corríamos escalera arriba y haciéndome salir a saludar contigo. Demostrando una vez más la generosidad que te caracteriza. Dijiste que esa colección era de los dos, pero hoy me doy cuenta que era de todos", comienza diciendo junto a una bonita imagen en el que los dos aparecen caminando de la mano en la MBFWM, el estilista de Cámbiame ha escrito unas tiernas palabras de amor y agradecimiento hacia el diseñador.

A lo que añade: "De todos los que te queremos, de todos a los que nos has hecho enamorarnos de tu mundo, de tu alegría, y de tu entender que hay belleza allá donde uno mire, solo hay que mirar bien. Ese día estaba Bimba, ese día estaba Dunia y también ese día me dijiste que no me rindiera. Hasta siempre David, nunca me voy a rendir".