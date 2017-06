Pelayo manda un triste mensaje de despedida a David Delfín

Pelayo Díaz, roto de dolor por la muerte de David Delfín La repentina muerte de David Delfín ha sacudido la vida de sus amigos y familiares, que han visto como se marchaba un ser carismático y querido por todos. Entre su nutrido grupo de amistades, se encontraba Pelayo Díaz, el estilista de 'Cámbiame' que saltó a la fama tras vivir un apasionado romance con el rondeño.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Triste mensaje de despedida Pocas horas después de conocerse la noticia, el estilista acudió visiblemente derrumbado al tanatorio del que fuera una de las personas más importantes en su vida. Ahora, rompe su silencio para enviarle unas tiernas palabras de despedida a través de su cuenta de Instagram.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

La persona más maravillosa que ha conocido "David, has sido la persona más maravillosa que he conocido en mi vida. Te vas, pero me dejas tantos recuerdos felices, tantas risas juntos, tantas miradas cómplices, tantos viajes, tantos momentos secretos. Siempre tirando de mi mano, siempre abrazándome antes de que te lo pidiera", comienza diciendo sobre unas fotografías junto al diseñador y un mensaje que le dejó en una tarjeta: "Pelayo, te quiero. David".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

''No encuentro el significado a tanto dolor' A lo que añade: "Todos saben que tenías un gran talento, pero eras aún más especial como persona. Has unido a tanta gente, gracias a ti somos tantos los amigos que nos hemos conocido y que nos queremos porque tú nos presentaste. Te voy a recordar siempre, nunca te voy a olvidar Tesoro mío. Mi Teniente, mi Capricho Andaluz, mi Nobody". "No encuentro el significado a tanto dolor. No entiendo que sentido puede tener que alguien como tú nos deje tan pronto. Eras valiente, fuerte y no temías a nada ni a nadie. Y cuanto me has enseñado sin que te dieras cuenta, pero he tomado nota de todo David".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

''Cuando hablabas se me paraba el mundo'' "Cuando hablabas se me paraba el mundo, cuando me tocabas se me paraba el corazón, pero cuando me miraste con aquellos ojos por primera vez me robaste el alma David... Te has llevado un buen pedazo de mi contigo, amor de mi vida. Solo puedo decirte, una vez más, gracias. Siempre tuyo", termina diciendo.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia