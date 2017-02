QMD!18/02/2017

Rafa Mora, en el que parecía su mejor momento sentimental tras pedirle matrimonio a su chica en el programa 'Cámbiame', se tiene que enfrentar a una ¿infidelidad? El supuesto amante de Macarena, su prometida, ha visitado el programa de Telecinco 'Sálvame Deluxe' para contar toda su verdad. Rafa no ha querido perderse, expectante, todas las palabras de Ian, con quien Macarena tuvo una relación durante tres años. "Mientras ha estado con Rafa nos hemos visto hasta en tres ocasiones, hemos tenido encuentros íntimos. No sé si se lo pasa mejor conmigo que con Rafa, eso tendría que decirlo ella", ha comenzado explicando.

Ian defiende que ninguna de las veces han quedado porque haya sido él el que ha escrito y además confiesa que "Macarena, si nuestra relación funcionara, me dijo que dejaría a Rafa. Creo que no está enamorada pero seguro que le quiere. A mí no me molesta porque ya no la quiero, pero me provocaba para que acabáramos juntos. Hasta hace un mes su tono conmigo seguía siendo cariñoso".

Pasado y presente de Macarena se han visto cara a cara en el plató. Aunque se han saludo de forma cordial, Rafa asegura estar "indignado" con la mentira que él dice que Ian que contado. "Yo conocía vuestra amistad y pensaba que era sana por ambas parte, pero veo que no", ha seguido diciendo el colaborador de Sálvame.