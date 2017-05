Penélope Cruz aclara la polémica de Javier Bardem con Hacienda

Penélope Cruz visitó Madrid para presentar una línea de bolsos de la firma 'Carpisa', de la que es embajadora. Y aprovechó el momento para despejar cualquier interrogante acerca de los problemas fiscales de su marido: "no hablo de ese asunto. Javier ya ha aclarado todo" .

¿Cómo es diseñar con tu hermana? Nos imaginábamos que no iba a ser más que un juego de niñas escondidas en el baño, cambiando los diseños de una revista, pero nos han dado la oportunidad de que forme parte de nuestro trabajo y lo agradecemos muchísimo.

''Tuve que trabajar mucho durante meses''

Has terminado el rodaje de la película 'Escobar', donde tú y Javier Bardem dais vida a Vallejo y Escobar.

Son dos personajes muy difíciles y muy intensos, pero trabajar junto a mi marido ha sido otra buena experiencia, en la que he intentado entregarme al máximo, como hago en todos los rodajes.

¿Cuándo podremos verla?

No tenemos una fecha cerrada para el estreno, pero creo que será a final de año. Ya he visto un primer montaje y creo que va a estar muy bien la película, porque refleja realmente el horror del mundo del narcotráfico. Hay escenas muy duras y que no fueron fáciles de rodar.

¿Te costó adaptarte al acento colombiano?

Tuve que trabajar mucho durante meses, es un acento que me encanta, pero es verdad que es muy duro y difícil de conseguir y, además, hay que cogerlo primero en español y trasladarlo al inglés.