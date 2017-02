Los escalones reveladores

Extremadamente sexy. Así descendió las escaleras del escenario para entregar, junto a Amenábar, el Goya a la Mejor Película. Ella bien podría haberse llevado el de Mejor Raja de la Falda, porque casi le vemos el higadillo. Lo que también descubrimos gracias a su espectacular Versace fue que Penélope ya no está ‘jamón, jamón’.

Quizá porque clavó tacón como si no hubiera un mañana por aquello de pisar fuerte, vimos cómo sus muslos ya no son lo que eran. Claro, que tampoco nos extraña y menos aún se lo exigimos. Es más, nos encanta ver que Pe es como todas y que, a sus 42 años, no lo esconde. ¡Bravo por ella!

Además, que tiene un marido (Bardem), dos hijos (Leo y Luna) y cuatro películas de las buenas por estrenar (Escobar, Asesinato en el Orient Express, Love Child y un proyecto del iraní Asghar-Farhadi...) ¿A qué mujer con esta agenda le quedan ganas, además, de machacarse en el gym? Lo dicho, Pe, que sigues fantástica y que siempre serás ‘la niña de nuestros ojos’.