Pepe Navarro recrudece su guerra con Ivonne Reyes: "No estamos ante una madre coraje"

15 años después de presentar 'Gran Hermano 3', Pepe Navarro regresó a Telecinco para sincerarse con Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'. Dispuesto a aclarar la polémica con Ivonne Reyes, el presentador reconoció haber tenido una relación con ella y explicó como vivió su intento de demostrar quién es el padre de la venezolana. "No tuve relación con ella en el tiempo en el que se quedó embarazada, pero tuve una relación con ella esporádica anterior", afirmó.



Reconoce su relación con Ivonne Uno de los temas más polémicos que Pepe aclaró es que sí tuvo una relación con Reyes. "Yo no tuve relación con ella en el tiempo que ella quedó embarazada. Nunca he querido reconocerlo públicamente. Pero tuve una relación con ella esporádica, en el año 2005 y 2007… No tengo nada en contra de ella que no sea el daño que le está haciendo a mi familia. Quiero solucionar esto y punto", declaró con sinceridad.



Pepe confesó que Ivonne le transmitía una relación paternofilial. "Siempre me he llevado muy bien. Cuando se quedó embarazada yo no tenía nada que ver con ella, más que una relación paternofilial. Porque llega un momento en que las personas no te transmitan nada salvo algo concreto que no es sexo", sentenció.



Navarro quiso explicar como vivió todo desde el momento en el que Ivonne le contó que estaba embarazada. "Cuando me dijo 'Pepe, estoy embarazada' yo no le pregunté quién era el padre, porque no era un tema que me interesara, sólo le pregunté si quería tenerlo. También le pregunté si tenía dinero y le propuse venderle a Antena 3 un diario de una embarazada para que pudiera sacar un programa y resolviera el tema económico", confesó.



Cuando llegó el juicio por la paternidad de su hijo "se asumió que es mi hijo porque no me hice la prueba. Y no me la hice porque tenía el empeño de que fuera ella quien demostrara que yo era el padre, y ahora veo que eso fue una estupidez", afirmó rotundo.



Quiere subsanar el error Eva Zaldívar confesó que no hacerse la prueba fue un error de Pepe. "Cuántos capones se ha llevado por parte de todos por no haberse hecho la prueba de paternidad… Con el paso del tiempo él se ha dado cuenta de ese error. Pero tiene voluntad de subsanarlo", declaró.



El niño se pone en contacto con él Navarro habló de cómo el hijo de Ivonne se puso en contacto con él: "Pasa el tiempo, pasan dos años, y un buen día recibo un mensaje del niño y me dice que me quiere ver. El niño acababa de cumplir 14 y entiendo que quiera conocer a su padre. Pero, ¿qué haces? ¿Te sientas ante un niño y le dices que no eres su padre?".



Decide hacerse la prueba Otra cuestión que aclaró es cómo decidió hacerse la prueba. "Dejo pasar el tiempo y me entero de que es amigo de mi hijo. Entonces, propongo a mi familia hacer la prueba. Y Lorena y Eva me dicen que es lo correcto, hacerse la prueba", confesó.



Vuelve a hablar con Ivonne Otro momento clave fue cuando Pepe explicó cómo retomó el contacto con Ivonne. "Ivonne se puso en contacto conmigo y hablamos por primera vez en muchos años, durante dos horas, y decidimos que ibamos a hacer la prueba y después iríamos al juez o lo que hubiera que hacer", contó.



Dispuesto a aclarar todo, Pepe explicó que "le propuse que fuéramos a dos sitios, para que ella eligiera un sitio y yo otro. Quedamos en un restaurante y cuando volví del baño me di cuenta de que mi servilleta ya no estaba, y tuve que coger otra. Pero en aquel momento no le di importancia. Después de aquello, días después, me dice que no quiere que hagamos las pruebas".



A la espera de la decisión de Tribunal Supremo Después de la negativa de Ivonne a hacerse las pruebas, Pepe decidió seguir su lucha en los tribunales para probar quién era el padre. "Pusimos el recurso en la vía legal posible. Y en esto estamos. Hemos puesto el recurso a la espera de que el supremo decida", confesó.



La decisión de su hija Un tema relevante fue qué llevó a la hija de Ivonne a seguir la lucha de su padre en los tribunales. "Mi hija tuvo conversaciones con el chaval y no fueron muy agradables. Ella me dijo que podía seguir aguantando que nos insultaran permanentemente y quería saber cuál era su familia.



Navarro habló de la iniciativa de su hija: "Llamó a un abogado y se hizo una prueba totalmente legal, cumpliendo los requisitos necesarios y se inició el proceso de petición de filiación. Así están las cosas. Por lo que me cuentan en televisión ha montado una guerra. Pero aquí no hay guerra".



Lo que la prueba dice Dispuesto a aclarar el asunto de la prueba, Pepe afirmó que "hay una prueba rigurosa y cierta que dice que mi hija solo tiene tres hermanos", aclarando que el hijo de Ivonne no es hermano de su hija.



Sincero, Pepe reconoció que no conocía al hijo de Ivonne. "Nunca lo vi, porque la madre dijo que no. Pero no es solo él, los demás también sufren cuando van al colegio y oyen las cosas que dicen de su padre", confesó.



A la espera de que todo se aclare Navarro explicó que está a la espera de que todo se aclare. "Formalmente mi hija me ha denunciado a mí, lo que ha hecho es reclamar mi comparecencia para hacerme la prueba, a ella y al representante legal del niño que es su madre".



Una de las declaraciones más duras de Pepe fue la que dedicó a Ivonne Reyes: "No creamos que aquí hay una madre coraje, no la hay. Es mentira. Existe el dolor de un grupo de gente, y lo que se pretende es darle a eso una salida. Nos hemos equivocado ella y yo, ella poniendo la demanda sin tener conocimiento exacto de lo que pudo haber pasado y yo no haciéndome la prueba. Vamos a corregirlo", sentenció.



