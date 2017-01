Pepe Navarro se arrepiente no haber realizado las pruebas de ADN

El comunicador se arrepiente de no haber realizado los pruebas de ADN en su momento y confiesa que las descalificaciones le afectaron hasta el nivel de pedir ayuda psicológica.​

El presentador Pepe Navarro ha hecho sus primeras declaraciones en el programa de Isabel Gemio Te doy mi palabra sobre su falsa paternidad, después de que este sábado saliese a la luz que, según demuestra un análisis de ADN, él no es el padre del hijo de la también actriz y presentadora Ivonne Reyes.

El presentador ha entrado en directo en el programa de la veterana periodista para dar su testimonio. La primera pregunta que ha hecho Isabel Gemio sobre el tema es si es verdad todo lo que publica El Mundo, a lo que el presentador ha contestado: "Es fiel a la realidad". "Mi hija lo único que ha intentado es reivindicar los derechos que encuentra en la ley", ha continuado expresando el presentador.

''Me he encargado de la manutención del hijo de Ivonne Reyes durante los últimos seis años, tal y como estipulaba la ley", ha dicho el presentador. Pero quizás, lo que más ha sorprendido, ha sido su 'mea culpa' al declarar que cometió el error al no hacerse la prueba de ADN. "Asumí el error y asumí el castigo. Y el castigo extra que era ver a esta señora descalificándome públicamente".

Pepe Navarro relata el sufrimiento y el acoso al que él y su familia se vieron sometidos, y asegura que su intención era "contarle al chico que yo no soy su padre cuando cumpliera los 18, pero mi hija se ha adelantado a través de la justicia"​.

Pepe Navarro no se hizo la prueba porque no había habido ningún tipo de relación

Además el comunicador también ha confesado que se vio obligado a "recibir ayuda psicológica por todas las descalificaciones"​.

Isabel Gemio ha querido ahondar en el por qué a la negativa de hacerse las pruebas de ADN, a lo que Pepe ha contestado: "No me hice la prueba porque creí que era imposible demostrar que yo era el padre porque no había habido ningún tipo de relación".

Ahora sólo queda esperar a que Tribunal Supremo acepta a trámite el recurso que Andrea Navarro presentó el pasado mes de diciembre en referencia a la sentencia de paternidad del hijo de Ivonne. ¿Cómo reaccionará Ivonne Reyes tras conocer que las pruebas de ADN demuestran que su hijo no es vástago biológico de Pepe Navarro?

Una situación jurídica inédita

La justicia española se encuentra ahora ante una gran encrucijada, pues no existen precedentes de recursos presentador por otro hijo, biológico, que hayan contradicho una sentencia ya dictada. En este caso, son las pruebas de ADN, las que contradicen a la sentencia de 2012, que adjudica la paternidad al comunicador al haberse negado a realizar las pruebas pertinentes.