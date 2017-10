Pepón Nieto, expulsado de 'Masterchef Celebrity'

La que más problemas tuvo en esta prueba fue Patricia Montero, que le tocó hacer un postre. La joven no se tomó muy bien la valoración del jurado, por lo que acabó confesando que debía de contener su pronto y dejar de refunfuñar cuando le dijeran que algo estaba mal.

De entre ellos, acabaron destacando a Edu Soto, Pepón Nieto y Anabel Alonso, resultando vencedor de la prueba Edu , quien se mostró entusiasmado por poder dar los 4.000 euros a la ONG que deseara.

La prueba de exteriores tuvo lugar en el Bosque del Pardo de Madrid, más en concreto en el restaurante Filandón. Edu Soto, como ganador de la prueba, tuvo que escoger al mejor y peor concursante, dando los nombres, respectivamente, de Bibiana Fernández y Pepón Nieto.

El equipo rojo se enfrenta a la prueba de eliminación

El equipo rojo no tuvo tanta suerte y acabó yendo a la prueba de eliminación. El jurado valoró negativamente que Pepón Nieto, como capitán, no hubiese probado los platos antes de que salieran a las mesas, lo que provocó que no se rectificase a tiempo aspectos tan importantes como la sal.