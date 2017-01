Todos contra Isabel Pantoja

Fue cuando Pablo Motos le preguntó por su relación con los paparazzi y la famosa frase "Cómprate una vida". La artista confesó que se la dijo a una reportera "que llevaba persiguiéndome toda la mañana. Le dije que no sabía cómo siendo tan jóven podía dedicarse a eso. ¿Tienes un trabajo? Además de tener un micro en la mano, quiero decir".

La entrevista de Isabel Pantoja en 'El Hormiguero' no dejó indiferente a nadie. Ni siquiera a los periodistas de la prensa del corazón que se indignaron tras unas declaraciones de la tonadillera.

Minutos más tarde, lanzó otro: "Espero una gran homenaje el dia q me aproveche ilicitamente del contario. Solo por mi apellido y por mi perrito".

La colaboradora de 'Sálvame' ha sido una de los rostros conocidos que reaccionó ante las palabras de la Pantoja. "Si algo me ha hecho grande es hacer calle Isabel Pantoja , una profesión sin aprovecharte de nadie" , comentó en un tuit .

Otro de los periodistas indignado fue Aurelio Manzano, también muy molesto con la actitud del presentador. "Pablo Motos: "Un país debe cuidar a sus artistas". Pues una artista también debe cuidar a su país y no blanquear dinero #PantojaEH ¿o no?" , comentó en su cuenta de Twitter .

Pilar Eyre

La periodista comentó toda la entrevista a través de sus redes sociales. Uno de sus tuits más con más me gusta fue: "No estoy entendiendo nada de esta entrevista... este Motos que no es Motos, esos aplausos, esas risotadas, esas frases #PantojaEH".