Pilar Rubio y Sergio Ramos, ¿a por la niña?

¿Qué deporte haces? Hago fitness y kick boxing. De vez en cuando me ponen retos de baile en 'El hormiguero' y eso me ayuda.

¿Cómo te cuidas? Intento llevar una vida sana, comer cinco veces al día, y hacer ejercicio, no tiene más secreto. Es guardar un equilibrio entre lo que comes y lo que quemas.

Tener niños ayuda, porque no paras. Duermes menos y no tienes un momento de descanso, es un buen ejercicio.

¿Quién es el poli bueno y el poli malo con los niños en casa? No hay eso, porque eso es un error. Hay que estar en el mismo equipo para no confundirles.

¿Tiene celos el mayor de su hermano? No, intentamos que eso no pase.

¿Nuevo reality a la vista? ¿'Los Ramos'?

¿Habrá un reality sobre vuestra vida?

No es lo que creéis, sino que es un formato muy profesional. Pero os adelantaré todo un poco más adelante.

Fuiste tú quien defendió a Georgina Rodríguez, diciendo que su trasero no estaba operado, sino que ella simplemente era una enferma del yoga.

No la conozco, a mí lo que me gusta es ver a Ronaldo feliz, al igual que a todo el equipo. Pero no puedo opinar de ella, porque no la conozco.