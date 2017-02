QMD!25/02/2017

Nos sorprendieron, contra viento y marea, con su compromiso hace algunas semanas en el programa Cámbiame, sin embargo, la felicidad para Rafa Mora y Macarena duró poco. ¿Por qué? Un ex novio de ella, Ian, se marcaba un Deluxe en la cara de Rafa ¡confesando una infidelidad! La idílica relación,que había hecho sonar ya campanas de boda, se ha tambaleado tanto en los últimos días que acabó por romperse.

El colaborador de Sálvame no ha podido con la traición y ha roto el compromiso con Macarena, que no parece rendirse a la primera. Tras negar que haya tenido relaciones con su ex mientras estaba con Rafa, quiere demostrar su verdad en Sálvame Deluxe. Y por eso, se ha sometido esta noche de viernes al Polígrafo. ¿Conseguirá Conchita que Rafa perdone a su ex? El joven parecía abierto a una reconciliación hace unos días, cuando ella daba la cara por la relación en Sálvame. ¿Será éste el paso definitivo para que vuelva a triunfar el amor? Lo cierto es que antes de empezar las preguntas, Macarena, de los nervios, ha roto a llorar, siendo consolada por el propio Rafa...

La joven, que siempre ha elegido a Rafa, por encima de todo y de todos, explica que sus padres no le han dicho que rompiera con él. En las primeras preguntas, respondidas sin pestañear, no ha mentido, pues no ha utilizado al colaborador de televisión por su fama ni se ha aprovechado de él. Sin miedo a nada, también ha dicho la verdad al afirmar que se tatuó el nombre de su ex, Ian; y que le ha mandado mensajes con "te quieros" ya estando con Rafa. Macarena ha explicado que "eran de amistad, no pensé que estaba haciendo nada malo". A Rafa, sin embargo, no le ha hecho ninguna gracia que mandara una imagen a su ex enseñando uno de sus pechos aunque ella dice que "para mí no es una parte íntima porque hago topless".

Su primera mentira, tras la pregunta ¿En alguna ocasión, siendo novia de Rafa Mora, le ha suplicado a Ian, tu ex, que vuelva contigo? la relación entre ambos parece hacerse vuelto a distanciar. Rafa no entiende que, durante la Snow Week, Macarena le dijera a Ian que si él volvía con ella, dejaría al colaborador.

Gracias al Polígrafo, Macarena ha demostrado a Rafa que no le ha sido infiel con ningún otro hombre, sin embargo, ha mentido al afirmar que quiera casarse con él. El colaborador lo ha entendido tras los acontecimientos vividos desde la petición de mano. La pregunta más esperada de la noche ¿Has mantenido relaciones sexuales con Ian, tu ex, estando con Rafa Mora? ha sido respondida con un no y Conchita dice que ¡MIENTE! Macarena asegura que no lo ha hecho "para quedar así en plató me hubiera quedado en mi casa y no me hubiera sentado". También ha mentido al decir que está enamorada de él. ¿Es este fin de su relación?